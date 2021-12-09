Норильск отметили на международном уровне

В Женеве на межсессионном заседании комиссии Организации Объединённых Наций по науке и технике в целях развития презентовали итоговый доклад, в котором представлены успешные практики развития российских моногородов. В докладе особо отметили четыре города, одним из которых стал Норильск.

В рамках темы «Наука, технология и инновации для устойчивого развития городов в постпандемийном мире» комиссия пришла к выводу, что Норильск является примером успешной специализированной территории, где реализуется комплексный план социально-технического городского развития в целях повышения индустриализации и создания новых рабочих мест.

Норильск как моногород наращивает технологический и инновационный потенциал за счёт инвестиций в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и человеческий капитал. Совместно с федеральным правительством, руководством Красноярского края и компанией «Норникель» по поручению Совета Федерации разработан комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, который предполагает инвестирование в обновление инфраструктуры и жилищного фонда Норильска на сумму порядка 120 млрд рублей.

Как рассказал глава Норильска Дмитрий Карасев, в настоящее время на территории Норильска функционирует Научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях, созданный по совместной инициативе администрации города и компании «Норникель»:

- Основными задачами центра являются работы по изучению состояния вечной мерзлоты под городскими объектами и фундаментами зданий, а также разработка технологий строительства в условиях многолетне-мерзлотных грунтов. Проводимые работы имеют стратегическое значение не только для Норильска, но и для всех городов Арктической зоны. Опыт и практические навыки, основанные на научных подходах экспертов центра, могут и должны стать базой для решения задач в области мерзлотных грунтов для всех заинтересованных городов нашей страны.

Для расширения сотрудничества город участвует в различных мероприятиях международного уровня. Например, в XIII Российско-Германской сырьевой конференции, где в ходе открытого диалога обсуждались стратегические вопросы использования сырья, инновационное, образовательное и научное развитие России и Германии, защита климата, новые источники энергии, цифровизация, таяние вечной мерзлоты.

Также Норильск стал участником V Форума городов высокого научного и технологического потенциала, который был посвящён анализу и выявлению лучших практик устойчивого развития российских городов с научно-технологическим и инновационно-промышленным потенциалом, а также обмену идеями российских корпораций по комплексной поддержке городов, имеющих особое государственное значение.

Кроме того, в ноябре этого года город принял участие в работе групповой сессии XIX конференции зимних городов мира известной как WWCAM (World Winter Cities Association for Mayors). Она дала возможность услышать мнение со стороны о грядущей в городе реновации, а также признать важность использования передового международного опыта при проектировании и строительстве новых зданий, инфраструктуры и общественных пространств.