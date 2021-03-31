МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск: перезагрузка

Норильск: перезагрузка

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Норильск: перезагрузка

В субботу, 3 апреля, в 11.00,глава Норильска Дмитрий Карасев проведет стратегическую сессию «Норильск — 2035. Трансформация».

Норильск: перезагрузка

Ты любишь свой город? Хочешь сделать его лучше? Предложи свою идею и стань частью большой перезагрузки Норильска! Именно такие посылы стали основными при формировании концепции мероприятия, которое проведёт администрация города совместно с Агентством развития Норильска.

На протяжении сессии будут работать секции по пяти направлениям: развитие жилой зоны и благоустройство территории; развитие общественных пространств и событийный центр; развитие социальной инфраструктуры и социальных сервисов; развитие транспортной инфраструктуры и городской мобильности; повышение качества торгово-развлекательных сервисов.

Что нужно городу и самим жителям? Власть хочет услышать мнение каждого норильчанина. Формирование концепции комплексного развития Норильска – это именно то решение, которое призвано согласовать деятельность всех заинтересованных сторон, от которых в итоге будет зависеть результат преобразования.

Дмитрий Карасев отметил:

- Основные мероприятия четырёхстороннего соглашения о комплексном развитии Норильска до 2024 года уже определены. Мы хотим рассказать норильчанам о конкретике: о том, как и в какие сроки эти мероприятия будут реализовываться. И сделать это на площадке, где сами горожане могли бы высказать своё мнение. И главное, мы хотим обсудить с жителями то, как мы должны трансформировать город с 2025 по 2035 годы. Нам важно, чтобы это была общая работа, которую нам необходимо довести до конца уже в этом году совместно с руководством Красноярского края и передать результаты на утверждение в Правительство Российской Федерации. Именно идеи и предложения, выработанные на стратегической сессии, лягут в основу комплексного плана развития города. Поэтому ещё раз подчеркну: нам важно мнение каждого жителя города, понимание того, каким люди видят наш город в перспективе.

Максим Миронов так обрисовал поставленные перед АРН задачи:

- Для того, чтобы обеспечить максимальную вовлечённость горожан в процесс обсуждения будущего Норильска, мы организуем трансляцию происходящего на сессии в онлайн-режиме. За обсуждением можно будет не только следить в реальном времени, но и принимать в нём непосредственное участие – например, выдвигать предложения, которые также будут разбираться на различных площадках. Позже мы планируем пригласить к нам известных российских урбанистов, которые представляют, как должны выглядеть современные города, и они совместно с нашими архитекторами доработают идеи горожан с тем, чтобы инфраструктурные объекты, которые появятся в городе, приносили максимальную пользу. Мы хотим добиться того, чтобы сделанное нами оставалось актуальным и современным даже через 50 лет. После работы с урбанистами мы подключим к проекту Министерство развития Арктики - Норильск вошёл в пилотный проект по стратегии развития Арктической зоны РФ, и мы попросим коллег взглянуть на будущий проект со своей точки зрения и, возможно, дополнить его. Само техническое задание будет разработано международной командой: необходимо, чтобы весь пул идей представлял собой единый комплекс - и на стадии проекта, и в финале.

Дмитрий Дубров рассчитывает, что сессия даст ценную информацию, которая позволит уточнить вектор научной деятельности института:

- Преподаватели и студенты НГИИ будут присутствовать на всех площадках сессии. Нам следует быть в курсе стратегии развития города, ведь в соответствии с ней мы будем изменять и программу обучения. Мы готовим специалистов не только для «Норникеля», но и для постоянно изменяющегося города. Мы должны знать, какие новые направления будут обозначены,и учитывать то, что подготовка кадров по этим нужным для города направлениям будет проводиться у нас на территории. Лучше готовить своих специалистов, чем раз за разом искать их на материке. Молодёжи на сессии, судя по всему,соберется довольно много, и я считаю, что это правильно. Ведь в 2035 году именно им и их детям предстоит жить здесь, и очень важно взглянуть на Норильск не с позиции вчерашнего и даже сегодняшнего дня, а посмотреть на Норильск глазами гражданина будущего. Надеюсь, и мои студенты внесут заметный вклад в развитие города.

Онлайн-трансляция с площадок стратегической сессии будет вестись на официальной странице администрации города Норильска в Instagram, на телеканале Норильск ТВ, на YouTube-канале «Северный город» и на сайте sgnorilsk.ru.

Если у вас есть предложения, которые, на ваш взгляд, будут полезны городу и должны найти отражение в комплексе мероприятий, направьте их уже сейчас. Предложения принимаются по ссылке. Пройти регистрацию можно, зайдя на сайт администрации Норильска, или на сайте Агентства развития Норильска.

Важно мнение каждого!

Текст Егор Тулновский
31 марта в 19:00 480
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