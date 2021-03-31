Норильск: перезагрузка

Ты любишь свой город? Хочешь сделать его лучше? Предложи свою идею и стань частью большой перезагрузки Норильска! Именно такие посылы стали основными при формировании концепции мероприятия, которое проведёт администрация города совместно с Агентством развития Норильска.

На протяжении сессии будут работать секции по пяти направлениям: развитие жилой зоны и благоустройство территории; развитие общественных пространств и событийный центр; развитие социальной инфраструктуры и социальных сервисов; развитие транспортной инфраструктуры и городской мобильности; повышение качества торгово-развлекательных сервисов.

Что нужно городу и самим жителям? Власть хочет услышать мнение каждого норильчанина. Формирование концепции комплексного развития Норильска – это именно то решение, которое призвано согласовать деятельность всех заинтересованных сторон, от которых в итоге будет зависеть результат преобразования.

Дмитрий Карасев отметил:

- Основные мероприятия четырёхстороннего соглашения о комплексном развитии Норильска до 2024 года уже определены. Мы хотим рассказать норильчанам о конкретике: о том, как и в какие сроки эти мероприятия будут реализовываться. И сделать это на площадке, где сами горожане могли бы высказать своё мнение. И главное, мы хотим обсудить с жителями то, как мы должны трансформировать город с 2025 по 2035 годы. Нам важно, чтобы это была общая работа, которую нам необходимо довести до конца уже в этом году совместно с руководством Красноярского края и передать результаты на утверждение в Правительство Российской Федерации. Именно идеи и предложения, выработанные на стратегической сессии, лягут в основу комплексного плана развития города. Поэтому ещё раз подчеркну: нам важно мнение каждого жителя города, понимание того, каким люди видят наш город в перспективе.

Максим Миронов так обрисовал поставленные перед АРН задачи:

- Для того, чтобы обеспечить максимальную вовлечённость горожан в процесс обсуждения будущего Норильска, мы организуем трансляцию происходящего на сессии в онлайн-режиме. За обсуждением можно будет не только следить в реальном времени, но и принимать в нём непосредственное участие – например, выдвигать предложения, которые также будут разбираться на различных площадках. Позже мы планируем пригласить к нам известных российских урбанистов, которые представляют, как должны выглядеть современные города, и они совместно с нашими архитекторами доработают идеи горожан с тем, чтобы инфраструктурные объекты, которые появятся в городе, приносили максимальную пользу. Мы хотим добиться того, чтобы сделанное нами оставалось актуальным и современным даже через 50 лет. После работы с урбанистами мы подключим к проекту Министерство развития Арктики - Норильск вошёл в пилотный проект по стратегии развития Арктической зоны РФ, и мы попросим коллег взглянуть на будущий проект со своей точки зрения и, возможно, дополнить его. Само техническое задание будет разработано международной командой: необходимо, чтобы весь пул идей представлял собой единый комплекс - и на стадии проекта, и в финале.

Дмитрий Дубров рассчитывает, что сессия даст ценную информацию, которая позволит уточнить вектор научной деятельности института:

- Преподаватели и студенты НГИИ будут присутствовать на всех площадках сессии. Нам следует быть в курсе стратегии развития города, ведь в соответствии с ней мы будем изменять и программу обучения. Мы готовим специалистов не только для «Норникеля», но и для постоянно изменяющегося города. Мы должны знать, какие новые направления будут обозначены,и учитывать то, что подготовка кадров по этим нужным для города направлениям будет проводиться у нас на территории. Лучше готовить своих специалистов, чем раз за разом искать их на материке. Молодёжи на сессии, судя по всему,соберется довольно много, и я считаю, что это правильно. Ведь в 2035 году именно им и их детям предстоит жить здесь, и очень важно взглянуть на Норильск не с позиции вчерашнего и даже сегодняшнего дня, а посмотреть на Норильск глазами гражданина будущего. Надеюсь, и мои студенты внесут заметный вклад в развитие города.

Онлайн-трансляция с площадок стратегической сессии будет вестись на официальной странице администрации города Норильска в Instagram, на телеканале Норильск ТВ, на YouTube-канале «Северный город» и на сайте sgnorilsk.ru.

Если у вас есть предложения, которые, на ваш взгляд, будут полезны городу и должны найти отражение в комплексе мероприятий, направьте их уже сейчас. Предложения принимаются по ссылке. Пройти регистрацию можно, зайдя на сайт администрации Норильска, или на сайте Агентства развития Норильска.

Важно мнение каждого!