Норильск по праву может называться столицей Российской Арктики

Совместно они разработали новую типологию по классификации типов населённых пунктов в Арктике. Она определяет различные индикаторы населённых пунктов Арктики: административный статус, транспортную обеспеченность, наличие кино/театра, музея, вуза, индекс дискомфортности, развитие добывающей промышленности и так далее.

Согласно данной типологии можно выделить: арктические столицы - Норильск, Архангельск и Мурманск; арктические субцентры - Анадырь, Апатиты, Воркута, Надым, Салехард и др.; населённые пункты субпериферии - Беломорск, Дудинка, Кандалакша, Ковдор, Мончегорск, Нарьян-Мар, Уренгой и др.; населённые пункты привилегированной периферии - Видяево, Кировск, Никель, Онега, Печенга, Североморск и др.

«Избранные параметры, ориентированные на оценке характера связей населённого пункта с окружающей территорией, показали свою результативность, а полученная типология может быть использована в качестве отправной точки разработки территориально дифференцированной государственной политики в сфере социально-экономического развития арктических населённых пунктов», - сообщают авторы проекта.