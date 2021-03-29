МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск поддержал международную кампанию «Час Земли»

Норильск поддержал международную кампанию «Час Земли»

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Норильск поддержал международную кампанию «Час Земли»

Администрация города и компания «Норникель» уже традиционно присоединились к этой экологической акции.

Норильск поддержал международную кампанию «Час Земли»

Суть кампании в том, чтобы привлечь внимание человечества к необходимости бережно относиться к окружающей среде и экономно использовать природные ресурсы. В день проведения акции 27 марта в 20.30 в городе была отключена архитектурная подсветка различных подведомственных зданий, сооружений администрации города и компании «Норникель».

Отметим, что «Час Земли» проходит по всему миру с 2007 года, кампания организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). Неравнодушные участники, присоединившиеся к акции, добровольно отключают на час бытовые электроприборы и свет. В городах выключается подсветка памятников архитектуры и административных зданий.

Фото из открытых источников
29 марта в 14:54 620
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