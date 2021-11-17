Норильск получит краевую субсидию на капремонт основного оборудования канализационно-насосной станции

Правительством Красноярского края внесены изменения в краевую программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В частности, Норильску дополнительно выделена субсидия на капитальный ремонт основного оборудования канализационно-насосной станции. Общая сумма финансирования оставит 30 млн рублей (в том числе 29,7 млн рублей из средств федерального бюджета). Также муниципальным бюджетам увеличили объём средств на компенсацию тарифов энергоснабжающих организаций (167,8 млн рублей) и теплоснабжающих организаций (209,5 млн рублей с учётом возмещения расходов газоснабжающих организаций).

Помимо этого, на заседании был принят ряд важных решений в сферах здравоохранения, образования и экологии. В частности, внесены изменения в краевую программу «Развитие образования», вызванные корректировкой бюджета и перераспределением средств по результатам года. 49,6 млн рублей дополнительно пойдут на обеспечение выплат педагогам за классное руководство (в части разницы районных коэффициентов, установленных на федеральном и краевом уровнях). Кроме того, 65,4 млн рублей добавлено на обеспечение жильём детей-сирот, достигших 23-летия. Таким образом, общая сумма финансирования по этому направлению в крае составляет 118,9 млн рублей .

Утверждён также порядок учёта и исчисления дохода, дающего право на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Эта мера поддержки адресована инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим среднее профессиональное и высшее образование дистанционно.