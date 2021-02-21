Норильск посетил директор знаменитой Кунсткамеры

Андрей Головнёв возглавляет Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Его визит в наш город проходит в рамках этнологической экспертизы, которая проводится по заказу Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края. Учёный побывал в Музее Норильска, встретился с руководством компании «Норникель», преподавателями и студентами НГИИ, руководством «Заповедников Таймыра», Агентства развития Норильска. Ключевой пункт в программе визита — обсуждение предстоящей работы по этноэкспертизе с активами Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра. Первая встреча прошла вчера в Норильске, аналогичная состоится сегодня в Дудинке.

Этноэкспертиза факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра, стартовала в конце января и завершилась 8 февраля. Финансовое обеспечение исследования взяла на себя компания «Норникель». К этнологическому мониторингу привлечены учёные из научно–исследовательских институтов Российской академии наук. На первом этапе был собран обширный аудиоматериал — более 100 часов интервью с тундровиками из разных населённых пунктов Таймыра, представителями администраций, школ, больниц, участковыми, соцработниками, работниками сферы культуры и образования, управления по делам коренных, музеев и так далее. Также были собраны архивные документы, статистические сведения.

За полевым этапом последует камеральный, или кабинетный, этап исследований. После расшифровки и анализа всех материалов будут сформированы основные запросы жителей на улучшение их жизни на полуострове. Эта работа займёт несколько месяцев. О её результатах станет известно ближе к лету.