Норильск претендует на почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Торжественная церемония заполнения подписных листов проходила в выставочном зале музея Норильска, где была создана тематическая экспозиция «Битва за никель», которая знакомит горожан с подвигом жителей посёлка в годы Великой Отечественной войны.

«Символично, что старт инициативы по сбору подписей в Норильске дан именно сегодня — 27 января — в День воинской славы. С момента основания Норильск отличался подвигами горняков и металлургов, и особенно в годы войны, когда Советской армии были так необходимы бронированные танки. Подвиг норильчан необходимо увековечить присвоением звания «Город трудовой доблести». Поэтому призываю всех поддержать город», — обратился к норильчанам Дмитрий Карасев.

«Пройдя по вехам сложной и важной судьбы комбината и города, мы видим, что за пять лет — с 1938 по 1943 годы — поколения норильчан, которые строили комбинат, сделали невероятное. Они выпустили тот долгожданный никель, лучший в Советском Союзе. Не только металлом славился комбинат, но и трудовым подвигом, совершённым за столь короткое время: строительство железной дороги за полтора года, выпуск первого никеля, становление энергетики, строительство ТЭЦ и начало возведения самого города. Норильск по праву заслуживает звания «Город трудовой доблести». И я уверен, что каждый работник Норильского дивизиона с удовольствием поддержит эту инициативу», — отметил старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

«Этот день должен войти в историю нашего города наряду с Днём памяти героев и Днём снятия блокады Ленинграда. Ветераны войны и труда, общественность, горожане присоединяются к сбору подписей за присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести», ведь трудовой подвиг наших земляков в годы войны внёс неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками. В военные годы Норильск не только выжил, но и стал поставщиком стратегического металла для фронта. Суровый быт работника комбината был сравним с жизнью солдата на фронте. Действительно, из одного металла льют медаль за бой и медаль за труд», — сказал председатель Совета ветеранов войты и труда города Норильска Валерий Шабурин.

Дмитрий Карасев, Николай Уткин и Валерий Шабурин заполнили подписные листы и тем самым открыли счёт голосов за присвоение Норильску почётного звания.

Каждый желающий (независимо от места проживания) может поддержать инициативу, заполнив подписной лист на сайте администрации города до конца марта текущего года.