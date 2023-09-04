Норильск примет участие в эксперименте по квотированию вредных выбросов

Как сообщают в Правительстве РФ, поручение о расширении перечня городов, участвующих в эксперименте по квотированию выбросов, дал президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта. В списке — 29 городов, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. В каждом городе будут проведены сводные расчёты загрязнений и утверждён комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. То есть для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя — строгую ответственность за соблюдение экологических норм», — сказала Виктория Абрамченко.

Города были выбраны при помощи подготовленной методики для определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Так, эксперты учитывали наибольшие разовые концентрации отдельного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, повторяемость превышений ПДК и средние значения концентраций пяти загрязняющих веществ. Именно они вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города.

«До конца 2024 года предстоит завершить работу по проведению сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха в новых городах, а уже в 2025 году будут утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов. По поручению президента России в этих городах предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза. Также подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях для повышения ответственности компаний за выбросы», — подытожила Виктория Абрамченко.