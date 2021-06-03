Норильск с рабочим визитом посетил Максим Данькин

Напомним, четырёхстороннее соглашение, в рамках которого в Норильске планируется реализовать Комплексный план социально-экономического развития города до 2023 года, было подписано 20 февраля. Цель визита Максима Данькина - изучить город со всех сторон и понять, какие задачи он перед собой ставит и какими возможностями располагает.

«Перед нами стоит задача сделать так, чтобы город удовлетворял запросы и потребности жителей, в том числе будущих работников «Норникеля». Следовательно, необходима координация параллельного развития города и компании. Для нас важно, чтобы комплексный план служил не для «затыкания дыр», а помог Норильску стать столицей всей восточной Арктики России. И мне кажется, по отдельным параметрам он уже соответствует этому статусу», - считает гость.

Большому городу - большие планы. До осени сторонам соглашения предстоит проделать огромный объём работы, так как к этому времени документ нужно будет внести на утверждение в правительство Российской Федерации. Но несмотря на то что план ещё находится в стадии проработки, в Норильске уже начали реализацию некоторых его мероприятий. А именно приступили к сносу недостроенных жилых зданий в Оганере, на месте которых будут построены новые современные дома.

«Мы увидели, что ряд объектов к сегодняшнему дню был демонтирован, в том числе за счёт «Норникеля». Спасибо компании за то, что она развернула работу. Комплексный план ещё не утверждён, а мероприятия уже ведутся. Это ещё раз подтверждает, что мы будем идти в соответствии с тем графиком, который запланируем. Возможно, даже с опережением, - добавил Максим Данькин.

Гость был приятно удивлён тем, что, несмотря на наисложнейшие природно-климатические условия, город живёт и развивается. Многие горожане связывают своё будущее с Норильском, а это показатель того, что его развитие должно продолжаться. Кроме того, этот факт опровергает все слухи о том, что Норильск может стать вахтовым посёлком.

«Норильск - это уникальный город для всей мировой Арктики. Он выполняет массу функций, а не только обеспечивает кадрами градообразующее предприятие. Норильск - это культурный центр Таймыра и точка притяжения туристов», - подчеркнул эксперт.

Туризму Максим Данькин уделил особое внимание. Он уверен, что у этого направления на Таймыре есть высокий потенциал. Однако существуют некоторые трудности, такие, как логистика - авиабилет до Норильска стоит немалых денег. Кроме того, для массового туриста нужно создавать качественный сервис. Все эти моменты, несомненно, будут учтены при корректировке комплексного плана, так как самостоятельно городу с этими задачами, очевидно, не справиться.

Также Максим Данькин отметил, что в Норильске слаженно ведутся работы по созданию Центра по изучению вечной мерзлоты. Так как в городе есть сложности с растеплением грунтов, местные учёные активно работают над этой проблемой.

«Мы совместно с коллегами из города, края и «Норникеля» уже сейчас готовы работать над созданием в Норильске научно-исследовательского центра технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных и арктических территориях. Наша организация будет всячески поддерживать эту инициативу. Думаю, Норильск как никакой другой город отвечает требованиям в развитии данной компетенции, ведь здесь в этой области есть наработанная практика. Тем более такая задача прописана в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года и в утверждённом правительством едином плане мероприятий по реализации Основ государственной политики в Арктике. Мы уже подходим к реализации этой задачи и, думаю, уже в ближайшее время получим результат», - добавил он.

Радует то, что конструктивный диалог между сторонами выстроен, а значит, важнейший для Норильска документ будет подготовлен в срок.

«Во время визита мне предстояло погрузиться в особенности города, его специфику, осмотреть объекты, модернизация или строительство которых намечено в рамках комплексного плана, а также провести обсуждение механизмов реализации первоочередных мер комплексного социально-экономического развития города в 2022-2024 годах. В этом плане задача выполнена», - подытожил Максим Данькин.