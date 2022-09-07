Норильск с рабочим визитом посетил председатель краевого Заксобрания Алексей Додатко

Воплощение масштабных проектов комплексного плана социально-экономического развития территории - обновление жилого фонда и строительство новых социальных объектов - связано с принятием большого числа организационно-управленческих решений. Значимая роль здесь отведена краевому депутатскому корпусу. Так, на уровне Заксобрания края были внесены корректировки в краевой «Закон о тишине» - с тем, чтобы обеспечить строителям возможность ритмично работать коротким норильским летом. Много внимания уделяется зданиям и сооружениям, имеющим статус объектов культурного наследия, попадающим под реконструкцию.

В ходе визита Алексей Додатко посетил модельную зону на улице Мира, новое пожарное депо в Оганере и Комплексный центр социального обслуживания населения, где подходит к завершению капитальный ремонт. Он отметил, что над объектами реновации трудится большое количество подрядчиков, работа идёт планомерно, хотя и не без заминок.

«В Комплексном центре срок сдачи работ сдвигается на месяц. В какой-то мере подрядчиков можно понять и считать причины объективными: логистика в этом году была очень непростой, в том числе свою роль сыграло обмеление Енисея. Некоторые материалы были доставлены позже. Дополнительный месяц, наверное, приемлемый срок. Мебель, закупленная за счёт краевых средств, уже поступает в Норильск, её размещают в помещениях на ул. Богдана Хмельницкого, 20», - прокомментировал ситуацию председатель Заксобрания края.

Особый интерес у гостя вызвало преобразование улицы Мира в пешеходную зону: «Планируемая трансформация улицы Мира впечатляет. Если, как заверили меня специалисты муниципалитета, реновация затронет весь жилой фонд Большого Норильска, остаётся только порадоваться за горожан».

Также Алексей Додатко посетил Норильскую межрайонную больницу № 1. Он осмотрел кабинет неотложной травматологической помощи и Центр амбулаторной онкологической помощи, встретился с коллективом медучреждения. «На последней сессии весеннего созыва нашими депутатами были приняты решения, связанные с формированием фонда оплаты труда работников системы здравоохранения. Знаю, что для города это серьёзный вопрос, и мне было важно понять, насколько предусмотренные меры оказались действенными. Это же касается эффективности работы краевых и муниципальных программ по привлечению специалистов медицинской сферы на территорию. Я пообщался с представителями медицинского сообщества, которые прибыли в Норильск в течение последнего года из разных концов страны - Северного Кавказа, Центральной России, Белгородской области. Есть даже пополнение из Донецка. Все отмечают, что их привлекла система финансовых гарантий, а самое главное – стоящие перед ними задачи. Возможность профессиональной самореализации – это то, что представляется им интересным и перспективным», - подчеркнул Алексей Додатко.