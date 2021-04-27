Норильск с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации

В состав делегации вошли член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, а также член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель Законодательного собрания Красноярского края Валерий Семенов.

В ходе поездки сенаторы совместно с главой Норильска Дмитрием Карасевым и представителями компании «Норникель» посетили площадки, отведённые под объекты социальной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено постановлением Совета Федерации.

Норильск должен стать городом, комфортным для проживания, и в этой связи развитие социальной инфраструктуры имеет особое значение, заявила Галина Карелова. По её мнению, эта инфраструктура должна быть современной и обеспечивать доступность для граждан медицинских, социальных и образовательных услуг.

- Несомненно, в Норильске есть немало хороших объектов. Однако, как отмечено в постановлении Совета Федерации, многие из них требуют ремонта или реконструкции, а кое-что ещё только предстоит построить. Надеюсь, что меры по реализации подписанного недавно четырёхстороннего соглашения позволят обеспечить необходимый уровень и высокое качество социальной инфраструктуры города, - сказала Галина Карелова.

Осмотрев площадку под строительство детской поликлиники в Талнахе, вице-спикер СФ отметила, что администрацией города и «Норникелем» приняты все меры к тому, чтобы до строительства новой поликлиники, действующая продолжала бесперебойно работать. Во время посещения поликлиники сенаторы обсудили с Дмитрием Карасевым проблему дефицита медицинских кадров и пути её решения.

Члены делегации СФ также побывали на площадке для строительства школы со спортивным сооружением и дошкольной образовательной организации в районе Оганер. Они ознакомились с проектом застройки этого района, предусматривающим, помимо строительства школы и детского сада, возведение до 2035 года сорока жилых домов. В этой связи стоит добавить, что в Центральном районе запланирована реконструкция ещё одной школы, что позволит полностью закрыть потребность в местах в общеобразовательных учреждениях.

В соответствии с постановлением Совета Федерации, до конца 2021 года должны быть проведены работы по капитальному ремонту здания бывшего роддома в Центральном районе - для размещения в нём комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский». В рамках осмотра этого объекта сенаторы провели встречу с социальными работниками.

- Обновленный центр будет работать по принципу «одного окна». Важно обеспечить условия для максимальной доступности соцуслуг для всех граждан. Это полностью соответствует принципам «социального казначейства», на что особо обратил внимание президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию - подчеркнула Галина Карелова.

- Сегодняшний визит в Норильск - плановое мероприятие в продолжение начатой в прошлом году работы, когда были определены первостепенные задачи по решению актуальных городских проблем. Это реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, строительство и реконструкция социальных объектов, переселение граждан в районы с благоприятными условиями проживания, - отметил Николай Журавлев.

Деятельность в рамках соглашения по комплексному развитию Норильска уже началась, добавил сенатор. Также, по его словам, отдельное приоритетное направление связано с экологической повесткой:

- Президент в своём послании чётко определил вектор работы по обеспечению экологической безопасности. Усилия каждого уровня власти, бизнеса должны быть подчинены главной цели - повышению качества жизни граждан. На данный момент и органам власти, и градообразующему предприятию предстоит сделать ещё очень многое для создания комфортных, благоприятных условий для проживания в городе, - заключил вице-спикер СФ.