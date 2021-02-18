Норильск с рабочим визитом посетила заместитель краевого министра экологии и рационального природопользования

Дмитрий Карасев начал беседу с того, что Норильск выражает большое желание сотрудничать с краевым отделом государственного экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования.

«Экологическая повестка у города в приоритете. Норильск будет уделять этому должное внимание. Мы хотим разработать муниципальную программу для того, чтобы сконцентрировать бюджетные средства и начать планомерную работу по ликвидации несанкционированных свалок и решению других проблем. Нам предстоит большая работа, поэтому я прошу уделить внимание нашему городу, где-то нас поправить или направить, чтобы мы действовали сообща», - пояснил глава города.

В Норильске имеется порядка 170 объектов, на которых необходимо ликвидировать те или иные проблемы. Юлия Гуменюк посоветовала Дмитрию Карасеву заявить некоторые из них для участия в нацпрограмме «Чистая страна»: «Мы должны понимать, какие из 170 объектов мы будем вести за счёт федерального бюджета. У вас есть все возможности попасть в нацпрограмму, потому что все объекты расположены в границах населённого пункта, а это ключевое условие. А второе – все они должны быть включены в реестр объектов накопленного вреда. Если мы с вами вместе планомерно отработаем до конца года, то сможем получить результаты и возможность претендовать на федеральное финансирование».

Для этого в мае планируется провести межевание и наблюдение, чтобы подтвердить, что объект действительно оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Также она поделилась, что у Красноярского края в планах создать на территории города несколько лабораторий (территориальная сеть наблюдений) – две передвижные лаборатории контроля и качества атмосферного воздуха и два стационарных поста в Кайеркане и Талнахе.

«Я понимаю, что при их создании нужно будет учесть и погодные условия, и специфику территории, потому мы будем формировать посты таким образом, чтобы они всегда были работоспособны максимально . И практика показывает, что это с одной стороны информирование, а с другой превентивная мера, поскольку предприятия и природопользователи начнут осознавать, что за ними наблюдают и за счёт внутреннего контроля, возможно, не допустят каких-то экстремальных ситуаций», - пояснила Юлия Гуменюк.

Строительство лабораторий планируется начать уже в июне этого года. С началом навигации в Норильск отправят необходимое оборудование, а в ближайшее время будут определены помещения, в которых эти лаборатории могут располагаться.

Замминистра отметила: «У нас нет приоритета по расположению лабораторий, но на сегодняшний день не охвачены регулярными наблюдениями районы Кайеркан и Талнах. Пока в планах сконцентрироваться на этих местах, а там уже коллеги будут свою сеть развивать, возможно, пост поставим и в самом Норильске».

В заключение встречи Дмитрий Карасев ещё раз уверил замминистра в готовности сотрудничать и заявил, что город сделает всё, что будет необходимо для плодотворной работы.