Норильск сделал свой выбор

В Единый день голосования, 13 сентября, в нашем регионе прошли дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по двум одномандатным избирательным округам: Ачинскому и Норильскому. По данным избиркома края, лидирующую позицию среди кандидатов в Ачинске занял Владимир Чернышенко, за которого проголосовало 40,69% избирателей. Норильчане поддержали Юрия Захаринского. За него свой голос отдали 55,73% избирателей.

Оба кандидата были выдвинуты Красноярским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края, поздравил норильчан с победой земляка на выборах и пожелал Юрию Захаринскому плодотворной работы на благо Норильска и Таймыра.

- Юрий Николаевич Захаринский, человек, который практически всю свою жизнь посвятил Северу, – отметил Дмитрий Свиридов. – Он знает норильскую проблематику и прекрасно ориентируется в вопросах, которые связаны с жизнедеятельностью нашего, важного для экономики края города. Деятельность Юрия Николаевича в качестве депутата Законодательного собрания края безусловно пойдёт на пользу Норильску и Таймыру. Я поздравляю Юрия Николаевича и хочу поблагодарить всех, кто нашёл время, пришёл на избирательный участок и отдал свой голос за интересы Норильска, Севера и всего Красноярского края. Я уверен, что Юрий Николаевич приложит максимум усилий для защиты интересов норильчан и развития территории.

Юрий Захаринский поблагодарил норильчан, а также партию «Единая Россия» за поддержку и оказанное доверие.

- Для меня эта избирательная кампания была сложной и непривычно долгой - целых девять месяцев. И всё это время я заново открывал для себя Норильск, – поделился Юрий Захаринский. – Норильчанам удалось сохранить свой боевой дух и единство, и это важно. Обещаю быть ответственным и профессиональным депутатом. Это для меня большая честь.

Так же с новым жизненным и профессиональным этапом депутата Законодательного Собрания поздравил Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города Норильска. Он подчеркнул, что во время выборов администрация Норильска сделала всё возможное, чтобы горожане смогли реализовать своё избирательное право, несмотря на ограничения и сложности.