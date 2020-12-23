МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильск стал лучшим в конкурсе городов России «Города для детей. 2020»

Норильск стал лучшим в конкурсе городов России «Города для детей. 2020»

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Норильск стал лучшим в конкурсе городов России «Города для детей. 2020»

Норильск третий раз принимал участие в конкурсе городов России «Города для детей. 2020», который ежегодно проводится Советом Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было зарегистрировано 178 участников из 62 регионов, победителями и номинантами стали 28 городов и муниципальных образований.

Норильск стал лучшим в конкурсе городов России «Города для детей. 2020»

Организатором конкурса выступил Центр семьи «Норильский». Председатель организационного комитета Галина Карелова отметила, что все участники продемонстрировали передовые социальные практики, направленные на повышение качества жизни и улучшение условий для воспитания детей.

В рамках конкурса необходимо было выполнить три задания. Первое - «Великая Победа. Книга доблести моих земляков». По его условиям задания участники должны были создать книгу памяти о земляках, выполнивших свой воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны. Второе задание - «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России». В честь Всемирного дня детского телефона доверия участники должны были провести мероприятия, которые бы проинформировали детей, подростков и их родителей о детском телефоне доверия. И третье задание - «Семейные выходные». По его условиям участники должны были создать новые виды досуга для семейного отдыха, также ориентированные и на детей-инвалидов.

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев поблагодарил организаторов конкурса

- Я благодарю Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за внимание к нашему северному городу и высокую оценку нашей работы. В этот непростой год администрация Норильска, всё профессиональное сообщество социальной сферы, некоммерческий сектор, представители коммерческих структур в очередной раз продемонстрировали готовность к объединению для поддержки семей и детей социально-уязвимых категорий. Создание благоприятных условий для воспитания и всестороннего развития детей, повышение качества жизни семей, находящихся в трудной жизненной ситуации — наши приоритетные задачи. Я благодарен фонду за возможность обмена мнениями, опытом и за широкий профессиональный диалог, в котором принимают участие большие и малые города из разных регионов нашей страны, что особенно ценно для таких территорий, как Норильск.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
23 декабря в 10:25 140
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