Norilsk Trail 2023: дистанции в деталях

Продолжается регистрация на дистанции второго трейлового забега, который состоится 19 августа в живописном месте – у подножия Хараелахских гор.

Смельчакам предложат на выбор четыре дистанции: 7, 15, 30 и 50 км. Каждая названа в честь животных Севера, подверженных исчезновению по вине человека.

Самая короткая дистанция трейла – «Полярная лиса». Ее длина составляет 7 км, на преодоление которых отводится до двух часов. Перепад высот составит около 120 метров. Эта круговая дистанция отлично подойдёт для знакомства с трейлраннингом. Можно проверить свои силы и пробежать её быстро – на результат. Стартовать предстоит от горнолыжной базы у подножья горы Отдельной. От нее дорога пойдет на небольшой спуск. Пробежав около 500 м, бегуны окажутся у памятника «Приют беспокойных сердец», посвященного не вернувшимся из тундры путешественникам. Затем начнется подъем и придется немного потерпеть. Перевести дух можно будет на пункте питания «Красные камни», после которого разворот и дорога назад. Регистрация на «Полярную лису» по ссылке

Дистанция «Северный олень» – это 15 км, в период преодоления которых придется подняться на 720 м. Контрольное время – 5 часов. По хорошей грунтовой дороге трейлраннерам предстоит бежать вдоль горы Отдельной к реке Талнах. Когда грунтовка закончится, начнётся спуск к реке. Далее на пути – переправа. Для перехода выбрано спокойное место, которое можно будет легко преодолеть, если нет желания купаться. А можно и устроить водные процедуры. После переправы маршрут ведет к перевалу Красные камни. По пути будет ждать пункт питания «Талнах». Далее предстоит восхождение и спуск в ущелье Красные камни к живописному водопаду и озеру с прозрачной ледяной водой. Спуск продолжится до самого финиша. Зарегистрироваться на дистанцию «Северный олень» можно по ссылке

Дистанция «Сапсан» – 30-километровый маршрут для начинающих трейлраннеров, уверенных в своих силах, а также для бегунов с опытом, которые хотят увидеть побольше красот Таймыра. На преодоление дистанции отведено семь часов. Маршрут предусматривает подъём на 1130 м. От горнолыжной базы, как и в случае с дистанцией «Северный олень», участникам предстоит бежать по хорошей грунтовке к реке Талнах, вдоль горы Отдельной. После спуска к реке и переправы дорога пойдет вглубь гор Хараелах. По пути спортсменов ждёт пункт питания «Талнах», а затем – подъём по каньону реки. Здесь повеет прохладой, можно будет увидеть небольшие снежники и насладиться открывающимися видами, которые будут становиться всё интереснее и интереснее по мере подъёма к горе Листвянка. Эту дистанцию организаторы назвали в честь сокола сапсана неспроста. Здесь очень много обзорных видов на окружающие просторы. Далее предстоит бежать по горам, продолжая любоваться открывающимися пейзажами. Вдалеке можно будет увидеть Норильск, а на пути – большое количество туриков (пирамидок, сложенных из поставленных друг на друга камней). Затем начнётся долгожданный спуск в ущелье Красные камни, каскады водопадов с ледяной водой, живописное озеро и новые головокружительные виды. Преодолев отметку в 25 км, участники добегут до пункта питания «Красные камни», после которого начнется хорошая грунтовка, плавный спуск и финиш. Регистрация на дистанцию «Сапсан» по ссылке

Самая мощная дистанция Norilsk Trail 2023 – «Белый медведь». Её протяженность – 50 км, контрольное время – 12 часов, набор высоты – 1840 м. С этой круговой дистанцией справятся только самые сильные трейлраннеры. Для её прохождения желателен опыт участия в горных трейлах и соответствующая подготовка. Старт, как обычно, от горнолыжной базы. Маршрут проходит вдоль гор, рек и через легендарное плато Путорана. Смельчаки побегут через Воронье ущелье в сторону Красных камней, где их ждёт живописное озеро и спуск к каскаду водопадов с ледяной водой. На маршруте ждут скалы, ущелья, памятник «Приют беспокойных сердец» и несколько смотровых площадок, которые позволят насладиться красотой гор без вершин. Если уверенны в своих силах, регистрируйтесь на дистанцию «Белый медведь»:

Для самых маленьких спортсменов предусмотрены две фан-дистанции: 500 м и 1 км. Обе именуются в честь лемминга. В первой смогут участвовать дети до пяти лет, во второй – ребята старше шести лет.

Подробная информация о таймырском трейле размещена на сайте проекта. А если вы хотите стать волонтером Norilsk Trail 2023, нужно заполнить анкету. Организаторы события – команда Smart Action, Агентство развития Норильска, Юрий Энгельгардт и Демьян Булавинец.

Напомним, что первая на Таймыре гонка по пересеченной местности прошла в прошлом году. На старт вышли около 40 человек, в том числе спортсмены из Дудинки, Санкт-Петербурга, Калининграда, Шерегеша, Омска и Новосибирска. У любителей бега было три дистанции на выбор: 5, 10 и 20 км.