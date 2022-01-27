Норильск вновь оказался в плену метелей, из-за этого возникли проблемы с движением по междугородним трассам

Как рассказали «Заполярке» в управлении городского хозяйства администрации Норильска, рабочая группа штаба в течение двух дней непрерывно мониторила ситуацию на дорогах, которая часто оказывалась непредсказуемой из-за внезапно меняющейся видимости, обусловленной порывистой метелью. Параллельно возникали перемёты. В результате в районе насосной станции на участке автодороги Норильск — Кайеркан, между посёлком Купец и НМЗ, произошло ДТП с участием технологического транспорта. Автобусам пришлось ждать освобождения трассы. Однако очередное ухудшение видимости создало условия для новой аварии, на этот раз с участием автобусов.

- В результате ДТП порядка 270 человек оказались в снежном плену. Силами города и Заполярного филиала людей вывезли на четырёх машинах повышенной проходимости на НМЗ — сначала женщин и детей, затем и мужчин. По прибытии их обеспечили питьевой водой. Позднее пассажиров отправили в Центральный район и Кайеркан. Впоследствии штаб «Шторм», проводя мониторинг дорожной обстановки, принял решение о возобновлении движения автобусов колоннами, для чего НПОПАТ направил 12 машин в Центральный район, — рассказал Павел Пискунов, начальник управления.

Но ещё до старта колонны потребовалась дополнительная очистка пути. Пассажиров предупредили о задержке отправления. В итоге колонна выехала в 00.10.

С 15.30 26 января по настоящий момент по решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан действует запрет движения всех видов автотранспорта.