Норильск впервые участвует в конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды

По словам Алексея Яковлева, советника главы Норильска, прежде в условия конкурса попадали только города с численностью населения до 100 тысяч человек. Теперь критерии расширены, что позволило Норильску претендовать на участие в нём. Выбраны две локации, которые хотелось бы преобразить таким путём — Городское озеро и район Молодёжного центра Кайеркана.

- 22 февраля дан старт сбора предложений от жителей, которые могут проголосовать за один из вариантов или предложить свой. Обе представленные локации нуждаются в обновлении и красивом оформлении, поскольку популярны у горожан, - отметил он.

Территория, которая наберет большинство голосов, будет представлена в региональном Правительстве, а затем — в Минстрое РФ (конкурс инициирован Правительством РФ и проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, одной из составляющих нацпроекта «жильё и городская среда»). Федеральным экспертам предстоит выбрать, территории каких городов больше остальных заслуживают преобразиться на грантовые средства.

- Размер целевого гранта на благоустройство в нашей номинации - от 106 млн рублей — сумма достойная. Решающее значение имеет активность жителей: чем больше людей примет участие в голосовании, тем выше шансы Норильска на победу, - добавил Алексей Яковлев.

Оставить свой голос может любой житель города на портале «Активный гражданин» или на платформе «Анкетолог». Также можно заполнить анкету в любом из пунктов сбора предложений по адресам:

- административно-деловой центр, ул. Нансена, 69;

управление социальной политики, Ленинский проспект, 26;

- кинокомплекс «Родина», Ленинский проспект, 7;

- Молодёжный центр (Центральный район), ул. Советская, 9;

- Молодёжный центр (Кайеркан), ул. Школьная, 10;

- Молодёжный центр (Талнах), ул. Кравца, 22.

Советник главы Норильска также объяснил, что пока не существует проектов обновления территорий — лишь эскизные рисунки:

- Но могу сказать, что в самом общем виде наша идея благоустройства включает места для отдыха и занятий спортом, прогулочные зоны, парковые участки. Озеро планируется очистить, и зимой заливать каток, а по берегам расположить пункты проката спортинвентаря. Если мы не победим, город всё равно будет обустраивать эти и другие участки, но уже за свой счёт, но пока сложно говорить о сроках исполнения.

В случае получения федерального гранта планируется приступить к работам уже в этом году, и завершить проекты в 2024-25 годах.

Кроме того, вне зависимости от возможного гранта в этом конкурсе, в городе продолжится благоустройство общественных и дворовых территорий по другой программе, добавил Сергей Гарбарук, директор УЖКХ Норильска:

- Более шести лет Норильск участвует в краевой программе «Формирование комфортной городской среды», с софинансированием из местного бюджета. Ежегодно по ней стараемся обустроить не менее трёх дворов и одну-две общественные площади.

Он напомнил, что в прошлом году таким путём облагородили территорию в районе ул. Комсомольская, 9, устроив прогулочную зону и установив детскую площадку (это потребовало 34 млн рублей). В этом году работы развернутся в Талнахе (в районе ул. Рудная, 9-11) и Кайеркане (завершающий этап обновления площадки на ул. Первомайская, 12-14-16).

- Кайерканский проект, пожалуй, самый дорогостоящий из всех, что были деланы за эти годы. Только на работы нынешнего лета потребуется порядка 42 млн рублей. Но там большая территория, и в результате комплекса благоустройства получим большую удобную площадь со спортплощадкой, сценой, игровым полем с беговыми дорожками и многим другим. Рядом располагается школа № 40 и спортшкола № 5, так что территория в первую очередь ориентирована на детей и подростков, - заключил Сергей Гарбарук.