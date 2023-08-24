​В 35 домах Норильска отремонтируют металлические и мягкие крыши

В 2023 году в рамках программы запланированы мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на общую сумму около трёх миллиардов рублей.

28 из 35 объектов уже находятся в работе. Также подрядная организация приступила к ремонту крыш двух многоквартирных домов, которые пострадали в марте из-за штормового ветра, — на ул. 50 лет Октября, 1, и ул. Комсомольской, 4. До наступления холодов работы на объектах будут завершены.

Кроме того, полным ходом идёт замена элементов тепловодоснабжения в пяти домах, ещё в одном работы закончены, в остальных будут завершены до начала отопительного сезона. В восьми домах продолжается замена балочных деревянных перекрытий. На 16 объектах завершены работы по сохранению устойчивости нулевого цикла, ещё 21 объект — в работе.

Сергей Гарбарук отметил, что на данный момент проходят экспертизу проекты ремонта мягких кровель домов на ул. Кирова, 24, и ул. Озёрной, 21.

«Комплексный ремонт мягкой кровли на ул. Севастопольской, 7а, уже закончен. Заменили кровельный ковёр, сделали стяжку, разуклонку. Также отремонтировали вентиляционные системы, канализационные стояки. В чердачном помещении демонтировали старый утеплитель и уложили новый, сделали новую стяжку», — уточнил Сергей Гарбарук.

Он также добавил, что на чердачных окнах были установлены решётки — для решения проблемы с голубями, которые любят селиться под крышами многоквартирных домов.

Также в рамках мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» запланирован ремонт 62 придомовых территорий на сумму 320 миллионов рублей. В 36 дворах работы завершены, ещё в 20 — ведутся.

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что необходимо усилить работу с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края и получить его согласие на включение в краткосрочной план ремонтов на следующий год перечня объектов, работы на которых будут выполнены за счёт взносов фонда, а не только за счёт муниципальной программы.