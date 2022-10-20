Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатами

На протяжении 50 лет на ул. Богдана Хмельницкого, 18, располагался роддом. А на фасадах домов напротив появлялись трогательные благодарности мамам от переполненных эмоциями пап, воодушевлённых появлением на свет дочерей и сыновей. Агентство развития Норильска (АРН) выступило с инициативой сохранить тёплые воспоминания о пополнении семей.

«В прошлом году мы попросили горожан поделиться своими историями, связанными с рождением и первыми днями жизни, проведенными в роддоме. Собрав несколько десятков рассказов, мы передали их художникам для разработки визуальной концепции и рисунков. Более 20 историй вдохновили художников и прямо сейчас «оживают» на фасадах домов. Лично для меня самой удивительной оказалась история Александра Зуева, который родился в этом роддоме, стал акушером-гинекологом и уже помог появиться на свет не одной тысяче норильчан», – комментирует Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

«Мама каждый мой день рождения в мельчайших деталях вспоминает, как я появился на свет. Рождение нового человека дает потрясающее количество эмоций. Может быть, это повлияло на мой выбор профессии, – рассказывает Александр Зуев, врач - акушер-гинеколог Норильской межрайонной больницы № 1. – В роддоме на Богдана Хмельницкого я начал трудиться в 2012 году. Даже успел поработать с акушеркой, принимавшей роды у моей мамы. 10 января 2016 года здесь родилась моя дочь. Появиться на свет моей Элле помогал я сам. И теперь на фасаде в числе прочих рисунков будет изображена фотография с моей новорожденной дочерью. Конечно, очень приятно, что моя история стала частью этого проекта!».

«Мой отец – заядлый рыбак, а моя мама – мясоед. Но когда она узнала, что беременна мной, начала есть и рыбу. Я появилась на свет в апреле, в самый разгар сезона корюшки. И когда папе сообщили о моем рождении, он сказал, что я – самая главная рыба его мечты. Я приятно взволнованна тем, что моя история изображена на фасаде. Ведь это не просто рисунок, а возможность оставить свой след в истории города», – делится одна из авторов историй Анна Баранчук.

Создают арт-фасады уральские мастера. Граффити-художник Вячеслав Козилов из Невьянска на Севере не впервые, но в Норильске прежде не бывал. «Погода здесь, конечно, особенная. Но работать позволяет, краска ложится хорошо, – отмечает художник. – Фасад был предварительно подготовлен и выкрашен в белый цвет. Мы начали свою работу с разметки. Ночью с помощью проектора наносили контур по эскизам, которые подготовил пермский художник Вячеслав Moff. Затем начали работать баллончиками».

Истории норильчан украсят фасады домов уже к началу следующей недели. Разглядывая рисованные коллажи, каждый горожанин сможет вспомнить свою личную историю рождения. Муралы наверняка отзовутся и каждому гостю Норильска.

«АРкТика» – запущенный в 2019 году проект Агентства развития Норильска, поддержанный компанией «Норникель» и городской администрацией. Норильская галерея уличных искусств уже подарила городу восемь арт-фасадов. Северные олени и медведица с медвежонком украсили въездную группу в Центральный район со стороны аэропорта (по ул. Красноярской), с торца дома по улице Норильской в Кайеркане всех проезжающих по трассе встречает сова. Во дворе у Молодежного центра появилась картина «Удачный гол», а на выезде в сторону хлебозавода теперь есть «кусочек Греции» – мурал с изображением головы одной из богинь. В 2020 году художники «АРкТики» работали в технике 3D. Итогом стали объемные воздушные шары на ул. Комсомольской, дирижабль на Московской и марсоход в Талнахе, в окрестностях рудника «Маяк».