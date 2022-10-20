МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатами

Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатами

Главная / Новости / Город

Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатами

На торцах жилых домов по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 23 и 27, художники создают муралы по мотивам личных историй норильчан.

Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатамиНорильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатамиНорильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатамиНорильская галерея уличных искусств «АРкТика» пополнится очередными экспонатами

На протяжении 50 лет на ул. Богдана Хмельницкого, 18, располагался роддом. А на фасадах домов напротив появлялись трогательные благодарности мамам от переполненных эмоциями пап, воодушевлённых появлением на свет дочерей и сыновей. Агентство развития Норильска (АРН) выступило с инициативой сохранить тёплые воспоминания о пополнении семей.

«В прошлом году мы попросили горожан поделиться своими историями, связанными с рождением и первыми днями жизни, проведенными в роддоме. Собрав несколько десятков рассказов, мы передали их художникам для разработки визуальной концепции и рисунков. Более 20 историй вдохновили художников и прямо сейчас «оживают» на фасадах домов. Лично для меня самой удивительной оказалась история Александра Зуева, который родился в этом роддоме, стал акушером-гинекологом и уже помог появиться на свет не одной тысяче норильчан», – комментирует Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

«Мама каждый мой день рождения в мельчайших деталях вспоминает, как я появился на свет. Рождение нового человека дает потрясающее количество эмоций. Может быть, это повлияло на мой выбор профессии, – рассказывает Александр Зуев, врач - акушер-гинеколог Норильской межрайонной больницы № 1. – В роддоме на Богдана Хмельницкого я начал трудиться в 2012 году. Даже успел поработать с акушеркой, принимавшей роды у моей мамы. 10 января 2016 года здесь родилась моя дочь. Появиться на свет моей Элле помогал я сам. И теперь на фасаде в числе прочих рисунков будет изображена фотография с моей новорожденной дочерью. Конечно, очень приятно, что моя история стала частью этого проекта!».

«Мой отец – заядлый рыбак, а моя мама – мясоед. Но когда она узнала, что беременна мной, начала есть и рыбу. Я появилась на свет в апреле, в самый разгар сезона корюшки. И когда папе сообщили о моем рождении, он сказал, что я – самая главная рыба его мечты. Я приятно взволнованна тем, что моя история изображена на фасаде. Ведь это не просто рисунок, а возможность оставить свой след в истории города», – делится одна из авторов историй Анна Баранчук.

Создают арт-фасады уральские мастера. Граффити-художник Вячеслав Козилов из Невьянска на Севере не впервые, но в Норильске прежде не бывал. «Погода здесь, конечно, особенная. Но работать позволяет, краска ложится хорошо, – отмечает художник. – Фасад был предварительно подготовлен и выкрашен в белый цвет. Мы начали свою работу с разметки. Ночью с помощью проектора наносили контур по эскизам, которые подготовил пермский художник Вячеслав Moff. Затем начали работать баллончиками».

Истории норильчан украсят фасады домов уже к началу следующей недели. Разглядывая рисованные коллажи, каждый горожанин сможет вспомнить свою личную историю рождения. Муралы наверняка отзовутся и каждому гостю Норильска.

«АРкТика» – запущенный в 2019 году проект Агентства развития Норильска, поддержанный компанией «Норникель» и городской администрацией. Норильская галерея уличных искусств уже подарила городу восемь арт-фасадов. Северные олени и медведица с медвежонком украсили въездную группу в Центральный район со стороны аэропорта (по ул. Красноярской), с торца дома по улице Норильской в Кайеркане всех проезжающих по трассе встречает сова. Во дворе у Молодежного центра появилась картина «Удачный гол», а на выезде в сторону хлебозавода теперь есть «кусочек Греции» – мурал с изображением головы одной из богинь. В 2020 году художники «АРкТики» работали в технике 3D. Итогом стали объемные воздушные шары на ул. Комсомольской, дирижабль на Московской и марсоход в Талнахе, в окрестностях рудника «Маяк».

Фото Витас Бенета
20 октября в 15:09 100
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также