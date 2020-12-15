Норильская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием автобуса

Сотрудники ГИБДД Норильска просят откликнуться пассажиров, которые находились во время ДТП в автобусе №31. Водитель автобуса во время движения в сторону Кайеркана не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб, который находился с правой стороны по ходу движения.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

Для выяснения обстоятельств ДТП сотрудники полиции просят пассажиров, которые находились в салоне автобуса МАЗ 103075 маршрут №31 (направление Норильск-Кайеркан), обратится в дежурную смену ГИБДД по телефонам: 8 (3919) 43-54-58, либо 8 (913) 491-38-78 (сот.).