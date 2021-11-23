Норильская команда по холодовому плаванию начала подготовку к X-WATERS Plateau Putorana — 2022

Напомним, этап чемпионата мира по плаванию в открытой воде пройдёт на плато Путорана летом будущего года. Местом проведения зрелищного массового заплыва вновь станет озеро Лама. На подготовку к соревнованиям у команды норильских пловцов есть семь месяцев. Старт тренировочному процессу был дан в минувшие выходные.

Участники первого массового заплыва на плато, состоявшегося в июле 2021 года, и новички, пожелавшие попробовать свои силы в холодовом плавании, встретились в Агентстве развития Норильска (АРН), которое курирует заплыв X-WATERS Plateau Putorana. Вводную лекцию для команды пловцов провела рекордсменка в зимнем плавании, тренер по холодовому плаванию с многолетним опытом Наталья Васильева.

Директор АРН Максим Миронов рассказал собравшимся, что даты проведения мероприятия в 2022 году уже известны:

- Этап X-WATERS решено провести с 12 по 18 июля. Участок для заплыва определим позже. Мы ожидаем, что следующим летом участников будет гораздо больше, чем в этом году, и уровень их подготовки будет высоким. Агентство развития Норильска обеспечит регулярные занятия команды с тренерами. Кроме того, еженедельно пловцов будут ждать на занятия в клубе «Моржи Таймыра». Нам бы хотелось, чтобы наша команда становилась сильнее год от года. Чтобы в перспективе таймырские пловцы участвовали в соревнованиях по холодовому плаванию не только на озере Лама, но и на других северных территориях страны.

От теории спортсмены перешли к практике: первые тренировки состоялись в бассейне фитнес-центра «Х-Fit Север».