Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров
Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров
ООО «Транспортная компания Логистик-Центр» (ТКЛЦ) в Норильске установила диагностическое оборудование КОДОС для предрейсовых медосмотров водителей. Инновационная система — детище российской компании БИОСОФТ.
Предрейсовая проверка водителей обязательна. Но не все могут позволить себе штатных медиков или регулярно привлекать их из местных медучреждений.
КОДОС от БИОСОФТ — это программно-аппаратный комплекс, который измеряет давление, пульс, температуру тела и уровень алкоголя и транслирует показания удалённо. Это сокращает время проверки и увеличивает пропускную способность.
Внедрённый на ТКЛЦ КОДОС:
- Позволил сократить расходы на 60%, а время осмотров — на 45%.
- Исключил фиктивные проверки и способствовал безопасности движения.
- Повысил выявляемость ОРВИ (особенно актуально при COVID-19).
- Помог выявить 26 водителей с проблемами сердечно-сосудистой системы — им назначили лечение и помогает пресекать попытки работать в состоянии алкогольного опьянения.
Гл. инженер ООО «ТКЛЦ» Колмаков П. Л.:
«Партнёры из БИОСОФТ улучшили ситуацию с предрейсовыми осмотрами: я в реальном времени получаю информацию о водителях, которые не прошли медосмотр и могу оперативно принять меры по замене. Нам удалось добиться от водителей ответственного отношения к собственному здоровью и образу жизни».
Процедура дистанционного медосмотра выглядит так https://youtu.be/C6QaxuHhQnM.
Контакты:
ООО «БИОСОФТ-ПМО»
8 (495) 149-87-77
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