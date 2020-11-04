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Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров

Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров

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Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров

ООО «Транспортная компания Логистик-Центр» (ТКЛЦ) в Норильске установила диагностическое оборудование КОДОС для предрейсовых медосмотров водителей. Инновационная система — детище российской компании БИОСОФТ.

Норильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотровНорильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотровНорильская компания внедрила инновационную технологию предрейсовых осмотров

Предрейсовая проверка водителей обязательна. Но не все могут позволить себе штатных медиков или регулярно привлекать их из местных медучреждений.

КОДОС от БИОСОФТ — это программно-аппаратный комплекс, который измеряет давление, пульс, температуру тела и уровень алкоголя и транслирует показания удалённо. Это сокращает время проверки и увеличивает пропускную способность.

Внедрённый на ТКЛЦ КОДОС:

  • Позволил сократить расходы на 60%, а время осмотров — на 45%.
  • Исключил фиктивные проверки и способствовал безопасности движения.
  • Повысил выявляемость ОРВИ (особенно актуально при COVID-19).
  • Помог выявить 26 водителей с проблемами сердечно-сосудистой системы — им назначили лечение и помогает пресекать попытки работать в состоянии алкогольного опьянения.

Гл. инженер ООО «ТКЛЦ» Колмаков П. Л.:

«Партнёры из БИОСОФТ улучшили ситуацию с предрейсовыми осмотрами: я в реальном времени получаю информацию о водителях, которые не прошли медосмотр и могу оперативно принять меры по замене. Нам удалось добиться от водителей ответственного отношения к собственному здоровью и образу жизни».

Процедура дистанционного медосмотра выглядит так https://youtu.be/C6QaxuHhQnM.

Контакты:

ООО «БИОСОФТ-ПМО»

8 (495) 149-87-77

office@biosoft-m.ru

4 ноября в 10:30 520
БИОСОФТКОДОС
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