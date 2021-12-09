Норильская публичная библиотека приняла участие в краевой акции

Вниманию читателей была представлена книжная выставка «История создания Енисейской губернии» – первая из цикла экспозиций «Два века Енисейской Сибири», посвященных 200-летию со дня образования этой административной единицы.

Также в рамках акции были организованы три площадки. Так гости библиотеки, желающие проверить свои знания об истории и культуре родного края, прошли тест «Красноярская десятка», разработанный Красноярской краевой молодежной библиотекой. Из 18 человек трое получили максимальное количество баллов.

На площадке для юных читателей прошли громкие чтения книги писательницы, учёного-орнитолога и создателя Живого уголка в заповеднике «Столбы» Елены Крутовской «Были и сказки Заповедного леса». Герои рассказов Елены Александровны – питомцы Живого уголка в заповеднике «Столбы». Это истории знакомства с сорочонком Солькой, косулёнком Танышем, Волчиком, дроздёнком Чирром и его мамой, медведем Тайгишом и многими другими зверятами, оказавшимися в «Приюте доктора Айболита».

Онлайн-беседа «Тепло души неистощимо» была посвящена 90-летию со дня рождения талантливой ненецкой писательницы Любови Ненянг. Она – одна из первых, рассказавшая о своей родной земле и народе в стихах и рассказах. Также удалённым пользователям была доступна виртуальная выставка «Я помню, тундра дышала свободно». Кстати, побывать на выставке могут все желающие, пройдя по ссылке http://mucbs.ru/books/exhibitions/i154600/