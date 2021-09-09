«Норильскавтодор» с начала года выписал более 9200 разрешений на провоз сверхнормативного груза через весовой контроль
«Норильскавтодор» с начала года выписал более 9200 разрешений на провоз сверхнормативного груза через весовой контроль
За весь прошлый год их было выдано более 14 500, рассказал Алексей Сидоров, и. о. начальника отдела выдачи специальных разрешений весового контроля «Норильскавтодора». Он напомнил, что стационарный пост весового контроля работает при участии специалистов, а не в автоматическом режиме.
«Транспорт проезжает через платформу весов, информация фиксируется компьютером. Если вес груза превышен, загорается красный свет светофора, и водитель, согласно ПДД, обязан остановиться. Далее контрольно-надзорный орган потребует от него необходимое разрешение, и при отсутствии этого документа составит административный протокол на владельца транспорта, - пояснил Алексей Сидоров. Если превышены установленные нагрузки на ось или общая нагрузка по массе, собственник транспорта заранее обязан обратиться в «Норильскавтодор» за спецразрешением.
«К настоящему времени выдано 9226 разрешений, за весь 2020 год - порядка 14 500. Деньги, которые выплачиваются за превышение установленных нормативов веса, а также за госпошлину, поступают в дорожный фонд города. В год это в среднем 650 млн рублей, в их числе 23-24 млн составляет госпошлина за бланки спецразрешений. Поступающие средства тратятся на благоустройство дорог Норильска», - добавил Сидоров. Он также акцентировал внимание водителей, чтобы они не пробовали объехать пункт весового контроля. Перед ним установлены дорожные знаки, требующие при подъезде сворачивать на выделенную полосу и проезжать через весы. Объезд вокруг запрещён правилами дорожного движения. К тому же на посту установлены две видеокамеры, информация с которых фиксируется и при нарушении передаётся в ГИБДД для принятия административных мер воздействия.
Напомним, передвижной пост весового контроля появился в городе в 2014 году, спустя три года был заменён на стационарный, а два года назад пост перешёл на круглосуточный режим работы.