«Норильскавтодор» с начала года выписал более 9200 разрешений на провоз сверхнормативного груза через весовой контроль

«Транспорт проезжает через платформу весов, информация фиксируется компьютером. Если вес груза превышен, загорается красный свет светофора, и водитель, согласно ПДД, обязан остановиться. Далее контрольно-надзорный орган потребует от него необходимое разрешение, и при отсутствии этого документа составит административный протокол на владельца транспорта, - пояснил Алексей Сидоров. Если превышены установленные нагрузки на ось или общая нагрузка по массе, собственник транспорта заранее обязан обратиться в «Норильскавтодор» за спецразрешением.

«К настоящему времени выдано 9226 разрешений, за весь 2020 год - порядка 14 500. Деньги, которые выплачиваются за превышение установленных нормативов веса, а также за госпошлину, поступают в дорожный фонд города. В год это в среднем 650 млн рублей, в их числе 23-24 млн составляет госпошлина за бланки спецразрешений. Поступающие средства тратятся на благоустройство дорог Норильска», - добавил Сидоров. Он также акцентировал внимание водителей, чтобы они не пробовали объехать пункт весового контроля. Перед ним установлены дорожные знаки, требующие при подъезде сворачивать на выделенную полосу и проезжать через весы. Объезд вокруг запрещён правилами дорожного движения. К тому же на посту установлены две видеокамеры, информация с которых фиксируется и при нарушении передаётся в ГИБДД для принятия административных мер воздействия.

Напомним, передвижной пост весового контроля появился в городе в 2014 году, спустя три года был заменён на стационарный, а два года назад пост перешёл на круглосуточный режим работы.