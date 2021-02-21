«Норильскгазпром» приобрёл оборудование для улучшения социально–бытовых условий работников

Для коллектива управления технологического транспорта и специальной техники, работающего на Мессояхском промысле, приобретена сауна–душевая. Она входит в санитарно–бытовой комплекс, состоящий из четырёх мобильных вагонов: баня, две раздевалки и комната для проведения планёрок. В сентябре 2020 года поставщик «Акватехника» доставил первый вагон–дом в красноярское представительство АО «Норильскгазпром». Далее речным транспортом — в Тухард и оттуда по снежно–ледовой дороге первый вагон прибыл в посёлок Мессояха. Остальные три вагона ещё в пути. Сейчас механики Мессояхского участка автоколонны УТТиСТ заготавливают стройматериалы для изготовления основания под весь комплекс. Вагоны планируется установить на отдельный фундамент рядом с гаражом– стоянкой.

В числе прочего предприятие закупило оборудование для компактного разборного учебного полигона. На нём будут отрабатывать и закреплять навыки работы на высоте, правильного использования страховочного снаряжения. В числе новинок также сенсорные интерактивные панели Optima SKT 43, которые будут размещены на всех четырёх месторождениях общества. Панели планируется использовать для демонстрации интерактивного контента по охране труда и промышленной безопасности, информационных корпоративных инсталляций в электронном виде, а также разнообразного тематического фото– и видео– материала.