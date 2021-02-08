Норильские баскетболистки показали класс на первенстве Красноярского края по баскетболу

С 1 по 5 февраля в Бородино прошло первенство Красноярского края по баскетболу среди девочек до 13 лет (2010 г. р. и младше), в котором приняли участие шесть команд: две команды из Красноярска, а также из Зеленогорска, Бородино, Черногорска и Норильска. Уже с первой игры наши спортсменки показали отличную физическую подготовку и слаженную командную игру, обыграв красноярских баскетболисток со счётом 100:2. Дальше были игры с командами Черногорска и Зеленогорска (74:2 и 68:4).

- К каждой игре мы тщательно готовились, - говорит тренер Александр Эргашев, - разбирали игру соперников и находили у них слабые и сильные стороны. Такой подход позволил нам заранее определять тактику игры, а на площадке просто корректировать некоторые моменты. Наши девочки – молодцы, настоящие бойцы! И стоит отметить, что на сегодняшний день мы показали лучшую подготовку.

После трёх дней соревнований определились лидеры турнира - это команды из Красноярска, Бородино и Норильска. Но и здесь наши баскетболистки не дали соперникам шансов. В финальной игре норильчанки обыграли команду Красноярска со счётом 51:16. Всего за турнир девочки заработали 354 очка, пропустили 39. Лучшим игроком турнира признана Елизавета Мочаленко.