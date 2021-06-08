Норильские дайверы и участники клуба моржей «Умка» присоединились к международной акции по очистке водоёмов

Ежегодно каждое первое воскресенье июня дайверы по всему миру надевают акваланги и отправляются чистить реки и озёра от погребённого на дне хлама. Эта экологическая акция была придумана профессиональной Ассоциацией дайвинг-инструкторов (PADI) в США в 1995 году. В России к начинанию присоединились в 2003 году. Норильчане приняли в ней участие впервые - они очистили участок дна озера Долгое и его берег в районе водозабора. О том, как всё прошло, «Заполярной Правде» рассказал Евгений Бабич, руководитель клуба подводного плавания Nоrd diving club.

- Убраться на дне озера Долгое мы хотели уже давно. Смущало то, что объект непростой и относится к серьёзному предприятию. Переживали, что соберёмся хорошее дело делать, а наш пыл охладят, - рассказывает Евгений Бабич. - Обычно в этот день мы прибирались на дне водоёма, где у нас находится тренировочная база. А тут довелось пообщаться с участниками грядущего экстрим-заплыва X-WATERS в ледяной воде на Ламе, который состоится 18 июня. Среди них оказалось немало норильских моржей, и речь зашла о том, что для начала можно устроить пробный заплыв на Долгом и посмотреть, кто на что способен. А заодно неплохо было бы и чистоту на озере навести, тем более подходящий повод есть.

Правда, в результате из-за пандемийных ограничений заплыв пришлось отменить. Да и сам подводный субботник прошёл с ограниченным числом участников. Зато с соблюдением всех профилактических мер. Расчистить удалось лишь небольшой участок озера, но даже так дайверы и моржи собрали внушительный «урожай» хлама. Из того, что удалось поднять со дна, можно при желании смастерить небольшой балок.

- Небольшими силами мы собрали примерно 20 мешков мусора. Попадались автомобильные покрышки и целые колеса, линолеум, доски, огромное количество пластиковых бутылок, - продолжает руководитель норильского клуба дайверов. - В общем, следов человеческой беспечности уйма. Я понимаю, что озеро считается техническим, но на самом-то деле водоём живой. Там и растительность есть, и рыба водится - я сам видел стайки гольянов и даже пару крупных улиток. А все мы знаем, что улитки в грязной воде не живут.

Так что если бы люди не захламляли озеро, оно стало бы прекрасным местом если не для купания, то для пляжного отдыха, как это было в советские времена. Но, похоже, ждать этого от норильчан не приходится. Отношение и к водоёму, и к добровольцам, которые пытаются привести его в порядок, пока довольно пренебрежительное.