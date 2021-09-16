Норильские депутаты готовятся к очередной корректировке бюджета

В программу предлагается внести следующие изменения:

- более 20,5 млн рублей будет дополнительно направлено на ремонт автодороги в порт Валёк;

- 13,1 млн рублей сверх запланированного объёма - на ремонт дороги от продмага до Оганерской больницы;

- около 3,5 млн рублей дополнительно - на ремонт дорог в посёлке Снежногорск;

- около 0,8 млн рублей - на усиление фундаментов под опоры освещения на Ленинском проспекте для обеспечения выносливости опор при ветровой нагрузке;

- порядка 7,3 млн рублей - на асфальтировку дворов жилых домов по адресам: ул. 50 лет Октября, 13, Ленинский пр., 35, 37 (4-й корп.), 42, 44а;

- 2,9 млн рублей в связи с уточнением сметы дополнительно направят на реконструкцию автодорожного моста через концентратопровод по ул. Дудинской.

При этом 47,3 млн рублей, которые были запланированы на ремонт моста через реку Наледную, предлагается исключить из программы. По словам разработчика, в этом году работы выполнить не удастся из-за отсутствия заключения экспертизы на проект капремонта.

Кроме того, дополнительные средства в размере 23,1 млн рублей будут выделены «Автохозяйству» на приобретение пяти единиц транспорта взамен устаревшего. Ещё 405 млн рублей (121,5 млн рублей - в 2021 году, 283,5 - в 2022 году) дополнительно выделят НПОПАТ на приобретение восьми электробусов (с учётом обустройства необходимой инфраструктуры) для работы на муниципальных маршрутах.

Предложенные изменения депутаты согласовали. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета в рамках рассмотрения корректировки бюджета Норильска на текущий год и плановый период 2022-2023 годов.