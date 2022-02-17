Норильские депутаты и представители городской Общественной палаты посетили недавно открывшееся в Оганере пожарное депо

Экскурсию по новому зданию пожарного депо, которое торжественно открыли 25 января, для депутатов и общественников провёл Дмитрий Муховиков, начальник 42-й пожарно-спасательной части. Именно это подразделение, ранее базировавшееся в аварийном здании, теперь размещено в новом строении, возведённом, как говорится, с нуля. Как сообщалось ранее, новое депо стало первым объектом, введённым в эксплуатацию в рамках масштабной трансформации города.

- Деятельность по обеспечению безопасности территории – одно из приоритетных направлений проекта

«Норильск-2035. Напомню, что обеспечением всех аспектов строительства в Оганере нового депо мы с коллегами занимались с 2018 года. Прежнее здание стало аварийным и не подлежало ремонту либо реконструкции. Кроме того, в оганерском депо не было необходимой техники, способной обеспечить безопасность жителей, пациентов и работников медучреждений. А в 2018 году, как вы знаете, в жилом образовании открылся перинатальный центр. С того момента мы совместно с краевыми и федеральными ведомствами провели большую работу. Итогом стал ввод в эксплуатацию нового здания, которое отвечает всем современным требованиям обеспечения пожарной безопасности, - отметил спикер местного парламента Александр Пестряков.

Напомним, финансирование строительства здания депо в Оганере - а это свыше 306 млн рублей - выделил «Норникель». Около 120 млн рублей из этой суммы было затрачено на приобретение техники и оборудования.

По словам Дмитрия Муховикова, здание оганерского пождепо – одно из самых современных в России:

- Для нашей пожарной части закуплено четыре единицы техники – это 50-метровая пожарная автолестница Л-50 и новейшие автоцистерны, полностью адаптированные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Когда начнётся летняя навигация, всё это будет доставлено на территорию. В целом у нас собраны все новейшие технологии в области пожаротушения: открыт первый инновационный учебный класс в Красноярском крае, развёрнут диспетчерский пункт, оснащённый оборудованием, которое позволяет

радиотелефонисту-диспетчеру отрабатывать любую информацию в режиме реального времени и оперативно передавать её в компетентные органы. Это помогает прогнозировать развитие событий и решать задачи в кратчайший срок», - рассказал начальник пожарной части.

В зону выездов пожарных входит участок от Вальковского шоссе (поворот на Оганер) до моста через реку Норильскую. Помимо этого, есть ещё так называемые «подрайонные выезды», когда огнеборцы при необходимости оперативно передислоцируются в любой район Норильска.

- Я достаточно долго проработал в муниципальном управлении по делам ГО и ЧС, поэтому посетить новое депо мне было вдвойне интересно. Наверняка многие пожарные Норильска теперь будут завидовать своим оганерским коллегам – в таком прекрасно оборудованном здании работать будет комфортно и безопасно. Кроме того, теперь мы можем не беспокоиться по поводу того, что в случае серьёзных возгораний в Оганере пожарные расчёты не успеют прибыть из Центрального района – всё необходимое для спасения человеческих жизней есть на месте, - поделился впечатлениями Роман Сербин.

- Я живу в Оганере, здесь же работаю с детьми, поэтому для меня появление новой пожарной части вопрос более чем актуальный. Несмотря на то что оганерский жилой фонд относительно новый, возгорания той же электропроводки не исключены. А все дома у нас многоэтажные. Плюс 1000-коечная больница в 14 этажей и перинатальный центр. К тому же в Оганере будут построены новые жилые дома и социальные объекты. Так что превентивное обеспечение пожарной безопасности жилого образования – первоочередная задача представителей власти всех уровней. И она, благодаря «Норникелю», выполнена в полном объёме, - говорит депутат Владимир Фролочкин.

Добавим, что в сейчас в штате 42-й пожарной части состоит 41 человек. С момента ввода в эксплуатацию нового здания огнеборцы совершили более 15 оперативных выездов.