Норильские депутаты обсудили ряд важных для города тем в ходе очередной сессии горсовета

Теперь граждане, которые работают в Снежногорске, но не имеют там жилья, могут рассчитывать на предоставление служебных квартир на территории посёлка, даже если они обеспечены жилыми помещениями в районах Норильска.

Кроме того, парламентарии утвердили местную программу приватизации на 2022 год. В её рамках муниципалитет планирует выставить на продажу нежилое помещение на ул. Кирова, 10, недостроенное здание на Солнечном проезде, 12, и выделенный под него земельный участок. Предварительная оценка показала, что доход от реализации имущества составит свыше 20 млн рублей. Но поскольку перед приватизацией оценка рыночной стоимости будет актуализирована, эта цифра ещё может измениться.

Помимо этого депутаты утвердили сохранение всех ранее действовавших льгот для воспитанников школы-интерната № 2, которая с 1 сентября присоединена к школе № 29.

Также на сессии для приведения местных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в положения об управлениях имущества и городского хозяйства администрации Норильска; правила землепользования и застройки; положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства; порядок реализации инициативных проектов на территории Норильска и другие документы.

В завершение сессии норильские депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Сергея Канавина, сменившего место жительства.

- Такая ротация в депутатском корпусе на протяжении работы разных созывов не редкость. На мой взгляд, это правильное решение — переехав на материк, сложить полномочия. Считаю, что работа в городском Совете предполагает постоянное присутствие на территории, иначе исполнять свои депутатские обязанности эффективно просто невозможно. Сергей Канавин был депутатом от «Единой России». Соответственно, его место в горсовете займёт следующий по партийному списку. Думаю, он будет представлен на следующей сессии, — отметил спикер местного парламента Александр Пестряков.