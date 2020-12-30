Норильские депутаты рассмотрели проект рекультивации земель

Генеральный директор Сергей Липин во время презентации рассказал, что проект разработан «НТЭК» совместно с Экспертно-аналитическим центром по проблемам окружающей среды «ЭКОТЕРРА». Центр функционирует на базе Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Данный проект был рассмотрен и согласован администрацией города Норильска с учётом необходимости проведения дополнительных обследований земель после того, как растает снег. Кроме того, проект получил положительное экспертное заключение Сибирского отделения Российской академии наук.

- Проект рекультивации разрабатывался в соответствии с действующим законодательством РФ в области экологии. Разработка выполнена с учётом площади нарушенных земель, характера их деградации, выявленных в результате обследования. В основе проекта рекультивации лежит Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, в соответствии с ним были разработаны: пояснительная записка, эколого-экономическое обоснование рекультивации, содержание, объёмы, графики работ. Основные задачи проекта – очищение почв от нефтезагрязнения до установленных нормативов и восстановление нарушенных земель в результате движения транспорта, размещения базовых лагерей, временных ёмкостей хранения; восстановление растительного покрова, - добавил Сергей Липин.

По предварительным оценкам провести рекультивацию необходимо на площади в 55 гектаров земли промышленного значения и нераспределённого фонда. В разработанном проекте предусмотрены различные методики рекультивации в зависимости от степени загрязнения почвы: щадящая замывка берегов, кальцинирование, восстановление растительного покрова путем посева многолетних трав. Весной, после того как снег растает, «НТЭК» совместно с «ЭКОТЕРРА» запланировали проведение повторных исследовании по всей территории разлива — от ТЭЦ-3 до озера Пясино. Кроме того, мониторинг состояния почвы продолжится и в 2022-2023 годах.

- Проект необходимо выполнять, проводить постоянный мониторинг ситуации. Считаю, что данный проект нельзя оставить без внимания депутатов, мы должны также проконтролировать, что внесённые в него мероприятия позволят свести к минимуму ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента. Предлагаю включить этот вопрос в план работы комиссии на следующий год, - выступил с предложением председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев.

Представитель партии «Зеленые» Наталья Кармановская поддержала разработанный проект рекультивации земель и обозначила важность его реализации в кратчайшие сроки.

- Нельзя останавливать работы по проекту ни в коем случае, - высказалась депутат Наталья Плотникова.

Заместитель главы города Норильска Андрей Малков отметил, что администрация поддерживает инициативу «НТЭК» скорейшим образом заняться рекультивацией земли в интересах жителей Таймыра.

- Мы рассматриваем данный проект как долгосрочный. Нужно действовать последовательно, в реализации проекта нельзя терять 2021 год. План на 2021 год должен быть отработан. Администрация совместно с прокуратурой, общественностью и всеми профильными структурами должны рассмотреть результаты, оценить качество выполняемых работ, необходимость проведения дальнейших работ в последующие годы, - добавил Андрей Малков.