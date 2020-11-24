Норильские депутаты утвердили семь представителей местной Общественной палаты

Коллегиальный орган состоит из 21 человека, треть из этого числа утверждается главой города, ещё треть – горсоветом, оставшиеся семь членов Общественной палаты – первыми двумя третями из числа кандидатур, выдвинутых некоммерческими организациями.

Напомним, 2 ноября исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев утвердил своим распоряжением следующих членов Общественной палаты:

Анастасию Батову, директора кинокомплекса «Родина»;

Павла Большакова, ведущего специалиста отдела промышленной безопасности и охраны труда рудника «Скалистый»;

Кумыкбия Ибрагимова, председателя общественной организации местной ногайской национально-культурной автономии;

Юрия Кононченко, атамана Норильского городского казачьего общества;

Илью Макаренко, индивидуального предпринимателя;

Максима Миронова, директора Агентства развития Норильска;

Татьяну Паниматченко, директора информационного центра «Норильские новости».

По решению депутатского корпуса, принятому в ходе сегодняшней внеочередной сессии городского Совета, в новый состав Общественной палаты войдут:

Владимир Иванов, протоиерей Русской православной церкви, Норильская и Туруханская епархия;

Сергей Канавин, менеджер компании «Единство»;

Елена Косицына, консультант отдела обеспечения деятельности управления делами Норильского городского Совета депутатов;

Марина Птица, руководитель направления ЦИП департамента общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»;

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра»;

Анна Фоминцева, специалист ресурсно-консультационного центра Фонда поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность»;

Михаил Чиж, председатель общественной профсоюзной организации работников Заполярного филиала «Норникеля».

Теперь утверждённым 14 членам Общественной палаты предстоит избрать треть коллегиального органа.

На внеочередной сессии депутат Леонид Соломаха напомнил, что полномочия нынешнего состава коллегиального органа были продлены до первого заседания вновь избранного состава палаты в связи с пандемией и связанными с ней ограничительными мероприятиями.

- В городе есть горожане, проявляющие активную общественную позицию, но при этом не имеющие политических амбиций. Мы старались опираться на них. По моему мнению, сегодня сформирован хороший орган для правильных общественных инициатив, - прокомментировал утверждение кандидатур Александр Пестряков, спикер горсовета, напомнив, что Общественный совет занимается решением широкого круга вопросов, начиная от экологии до стратегии экономического развития и правила благоустройства в городе.