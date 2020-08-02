​Норильские десантники отметили 90-летие Воздушно-десантных войск

2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые в истории был выполнен боевой прыжок с парашютами группой из 12 человек, которая затем успешно справилась с необходимой боевой задачей. Этот день и стал отправной точкой Воздушно-десантных войск в нашей стране.

Свой праздник по традиции норильские десантники начали у мемориала «Чёрный тюльпан» с минуты молчания и возложения цветов в память о товарищах, погибших при выполнении воинского долга. В этом году торжество - в особый для крылатой гвардии день - продолжалось на Аллее Славы. Здесь протоиерей Владимир Иванов освятил памятный знак ВДВ, установленный в прошлом году. Участники недавно организованного «Норильского воинского братства», по инициативе которого праздник проходил по-новому, задумали и провели развод и постановку почётного караула, дали салют залповой группы. Знамённая группа, чеканя шаг, прошла по Аллее Славы к Вечному огню.

Героев дня приветствовали депутат Норильского городского совета депутатов Дмитрий Дубров и председатель общественного совета при ОМВД Норильска Юрий Кононченко. Они вручили благодарственные письма от губернатора Красноярского края Андрею Хитруку и Ивану Горчакову - за вклад в развитие ветеранского движения и активную работу с молодежью. За заслуги перед Отечеством эти ветераны, как и Дмитрий Прут, удостоены и медали «90 лет Воздушно-десантным войскам». Медали «За развитие ветеранского движения» местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов» были удостоены Иван Чикуров и Руслан Габбасов.

Праздник прошёл с соблюдением необходимых мер безопасности в период пандемии. И это не помешало высокой торжественности, которая сочеталась с особой братской теплотой и сердечностью.

«Норильское воинское братство» в будущем намерено проводить на Аллее Славы совместные торжества в честь всех родов войск.