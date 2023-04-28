Норильские дорожные службы готовятся к летнему сезону

Более 30 единиц техники, планируемых для летней уборки дорожных сетей, уже сейчас оснащают фронтальными и вертикальными щётками и вакуумным дорожным пылесосом. С наступлением устойчивых плюсовых температур на работу выйдут машины ямочного ремонта.

Параллельно с подготовкой к лету дорожники продолжают работы по зимнему содержанию дорожной сети: вывозят снег с торцов жилых домов, выполняют противопаводковые мероприятия и проводят противогололедную обработку. По словам главного специалиста отдела содержания автомобильных дорог МКУ "Норильскавтодор" Андрея Шрайнера, последнему пункту уделяется особенно пристальное внимание:

- Сейчас период, когда из-за перепадов температур часто образуется лёд на дорогах. Особенно в утреннее и вечернее время. На обработку улиц выходит до пяти единиц спецтехники с пескоразбрасывателями. Дорожный мастер ежедневно осматривает территорию и направляет технику по конкретным участкам.

При наличии замечаний для оперативного реагирования норильчане могут обращаться по телефону единой диспетчерской службы УЖКХ 43-70-57.