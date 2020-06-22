Норильские дознаватели возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой недалеко от травмпункта

Напомним, массовая драка произошла в минувшую субботу, 20 июня, вечером рядом с травмпунктом. Видео с места событий моментально разлетелось по соцсетям, где тут же, как из рога изобилия, посыпались всевозможные версии: от межнациональной розни до банальной бытовой ссоры.

Как пояснили журналистам «Заполярки» в отделе МВД России по городу Норильску, сообщение о драке поступило в дежурную часть в субботу, 20 июня, в 23.10. На место происшествия сразу же было направлено несколько нарядов наружных служб. При появлении полицейских драка прекратилась, а участники конфликта постарались убежать с места происшествия, но были задержаны и отправлены в дежурную часть. В массовой драке приняло участие порядка 40 человек. Дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Сейчас полицейские устанавливают всех участников и опрашивают очевидцев. По предварительной версии, конфликт произошёл из-за несовершеннолетней девушки, которая вела переписку с одним из участников конфликта, и это не понравилось её брату. Также известно, что в травмпункт обратился один из участников драки.