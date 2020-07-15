Норильские госавтоинспекторы призвали горожан позаботиться о безопасности своих детей

Профилактическая акция "Пристегни самое дорогое" проходила на улицах города и была посвящена безопасности маленьких пассажиров. Сотрудники ГИБДД проверили, пристёгивают ли родители своих детей на пассажирских сиденьях автомобилей, соответствует ли детское удерживающее устройство возрасту, росту и весу ребёнка.

Чтобы рейд и рекомендации остались в памяти мам и пап, дорожные полицейские вручали водителям специальные памятки, в которых подробно разъяснено, как правильно подобрать удерживающее устройство для ребёнка. Также в памятке оговорены меры ответственности, грозящие автомобилисту в случае нарушений правил перевозки юных пассажиров. Напомним, КоАП за это правонарушение предусматривает штраф в размере трёх тысяч рублей.

Госавтоинспекторы отмечают, что, к сожалению, до сих пор некоторые родители ошибочно полагают, что ребёнку в салоне машины ничего не угрожает. Между тем взрослые, которые игнорируют средства защиты, подвергают жизни детей серьёзной опасности. Сотрудники ГИБДД напоминают, что маленькие пассажиры в большей степени, чем взрослые, подвержены травмам в случае дорожной аварии, и поэтому их безопасности необходимо уделять особое внимание.