Норильские коммунальные службы готовятся к началу отопительного сезона

По словам Артёма Парежева, и.о. заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, со следующей недели в городе стартует документальная проверка всех УК и других организаций, которая продлится до 15 сентября. По её итогам, в случае отсутствия замечаний, будут выданы паспорта готовности.

- Далее пакет документов будет направлен в Ростехнадзор для получения акта и паспорта готовности города к отопительному сезону. Проверки со стороны надзорного органа в Норильске продлятся до 15 ноября, - добавил Артём Парежев.

Традиционно перед запуском отопления в городе проведут гидравлические промывки и испытания. В связи с этим в домах Большого Норильска будет временно отключено горячее водоснабжение:

- Центральный район - 26 августа с 10.00;

- Талнах - 25 августа с 10.00;

- Кайеркан - 23 августа с 10.00.

Подача воды возобновится до 31 августа. В случае неувязок норильчанам в первую очередь нужно будет обратиться в аварийную службу.