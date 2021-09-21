Норильские парламентарии внесли изменения в ряд нормативных актов

В частности, с целью совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки внесены изменения в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки.

Также внесены изменения в действующие положения о предоставлении жилых помещений служебного найма и маневренного фонда. В частности, речь идёт о том, что в случае признания таких помещений непригодными для проживания (в том числе, если весь дом признан аварийным) гражданам могут быть предоставлены иные жилые помещения при определённых условиях. Так, для получения служебного или маневренного жилья взамен аварийного гражданин должен быть не обеспечен иными жилыми помещениями на территории Норильска. Помимо этого, при рассмотрении вопроса о предоставлении жилья маневренного фонда взамен аварийного должны быть сохранены основания, по которым такое жильё было предоставлено изначально.

Помимо этого, изменения были внесены в решение городского Совета, касающееся предоставления в пользование либо владение муниципальных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру МСП. В категорию получателей такой меры поддержки внесены физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).

Также в ходе 30-й сессии городского Совета в соответствии с действующим законодательством были утверждены положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, муниципальном контроле в сфере благоустройства и муниципальном жилищном контроле. Указанные нормативные акты полностью регулируют проведение контрольных мероприятий в обозначенных сферах.

Ещё одно положение, утверждённое депутатским корпусом, касается проведения опроса граждан. В документе прописаны все процедуры, связанные с проведением опроса, а также урегулирован вопрос финансирования этих мероприятий - в зависимости от инициатора опроса: если опрос инициирован органами местного самоуправления или жителями Норильска, то его проведение финансируется из местного бюджета, если органами государственной власти Красноярского края, то из регионального бюджета. Добавим, что инициировать проведение опроса может группа граждан численностью не менее десяти человек. При этом проведение опроса назначается решением сессии горсовета.

«Диалоги с норильчанами по тем или иным вопросам мы проводим регулярно, но опрос граждан в соответствии с законодательством - тема для нас новая. Тем не менее в преддверии масштабного обновления Норильска такая форма взаимодействия с жителями города должна быть предусмотрена местными актами. Возможно, сами горожане захотят провести опрос и обратятся к нам с такой просьбой», - резюмировал итоги сессии председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.