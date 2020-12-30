Норильские полицейские перешли на усиленный вариант несения службы

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания горожан. Разработан комплекс мероприятий по усилению охраны правопорядка на улицах города, а также по предупреждению и пресечению правонарушений.

Дополнительные наряды полиции будут дежурить в районах снежных городков в новогоднюю ночь и вблизи храмов во время празднования Рождества.

Согласовано взаимодействие с общественниками. Помимо 80 сотрудников органов внутренних дел, в период новогодних и рождественских праздников будут задействованы 14 представителей казачества и добровольной народной дружины.

«Напоминаем гражданам о необходимости неукоснительного исполнения всех законных требований сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, и об ответственности за игнорирование данных требований, установленной Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации», — подчеркнул и. о. начальника отделения охраны общественного порядка Норильского ОМВД России Андрей Шевкунов.

Сотрудники отдела обращаются к норильчанам с просьбой быть бдительными и незамедлительно информировать правоохранительные органы о любых фактах, вызывающих подозрение.Информацию можно передавать по телефонам 102 и 02, в дежурные части:

47–24–01 или 34–02–02 в Центральном районе,

39–19–31 в Кайеркане,

37–15–12 или 45–11–04 в Талнахе,

либо любому наряду полиции.

Помните, что своевременный звонок может способствовать предупреждению преступления.

Кроме того, полицейские напомнили о действующих ограничениях. До 10 января кафе и рестораны могут работать лишь до 21 часа; деятельность ночных клубов приостановлена; запрещено проведение публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан; детям до 14 лет нельзя находиться в кафе быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей или иных законных представителей.

До 2 января приостановлена деятельность организаций общепита. С 1 по 10 января прекращают работу развлекательные и досуговые заведения, а также детские игровые комнаты, развлекательные центры, которые находятся в торговых центрах и в организациях общепита.

Ответственность за нарушение указанных запретов и ограничений предусмотрена в виде штрафа до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Также полицейские напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок при нахождении в общественных местах.