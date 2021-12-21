Норильские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб человек

Сегодня утром на 6-м км автодороги Норильск - Алыкель 26-летний водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в сторону Центрального района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 46-летнего мужчины. От полученных травм водитель «Мазды» скончался на месте. Водитель автобуса и пассажир, находившиеся в момент ДТП в салоне, не пострадали.

Сейчас полицейскими проводится доследственная проверка, в том числе причина выезда «Мазды» на встречку.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, позволяющую контролировать транспортное средство с учётом погодных и дорожных условий, подчеркивают в ОГИБДД по Норильску.