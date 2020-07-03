Норильские предприниматели набирают в штат граждан с ограниченными возможностями здоровья

Центр занятости населения Норильска вовлекает индивидуальных предпринимателей в процесс трудоустройства инвалидов. Граждане проходят стажировку и остаются работать на постоянной основе, сообщает Агентство труда и занятости населения Красноярского края.

Так, один из предпринимателей организовал на своем предприятии рабочее место для молодого человека по специальности "Изготовитель пищевых полуфабрикатов".

"Работа по душе. Коллектив хороший, помогает освоить профессию. Сейчас трудоустройство пришлось как нельзя кстати. Это и материальная поддержка для семьи, и возможность социальной адаптации для человека с особенностями здоровья", – поделилась мама юноши.

При содействии Центра занятости помощником повара у этого предпринимателя уже работает девушка с инвалидностью.

Всего с начала года норильский Центр занятости населения помог трудоустроиться 102 инвалидам по профессиям: культорганизатор, бухгалтер, заведующий отделением, страховой агент и кастелянша.