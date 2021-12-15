Норильские школьницы получили награды федерального конкурса по экологии

Две старшеклассницы из Норильска получили призы в номинациях «Экофокус» и «Юный экожурналист». Пятнадцатилетних Камиллу Дудину и Ульяну Углову, их родителей и педагогов по видеосвязи поприветствовала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова:

«Норильску такие люди очень нужны. Камилла, Ульяна, вы всей стране сейчас показываете пример. Рассказывайте друзьям и семьям о том, что вы делаете. Спасибо родителям, которые воспитали достойных детей, и педагогам. И ещё спасибо главе города за то, что поздравил девочек с победой. Очень важно, что этих детей заметили».

Глава Норильска Дмитрий Карасев, в свою очередь, поблагодарил главного государственного экологического инспектора России за создание детско-юношеской премии, которая была утверждена в стране в марте текущего года и уже собрала свыше девяти с половиной тысяч заявок из 27 стран мира.

«Наш город и «Норникель» как социально ответственная компания ведут сегодня совместную разностороннюю работу по улучшению экологической ситуации. Так, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Норильске реализуется «Серная программа». Благодаря ей в перспективе выбросы в атмосферу сократятся на 99 процентов. Радует, что молодёжь поддерживает город, беспокоится о будущем родной территории. Это поможет изменить экологическую обстановку Норильска к лучшему. Отрадно, что сразу две норильчанки смогли, несмотря на большую конкуренцию, занять призовые места на конкурсе международного уровня», — сказал Дмитрий Карасев.

Он поздравил Камиллу Дудину, участницу городского детско-молодёжного объединения «Спектр», работающего на базе «Социально-образовательного центра», педагога Екатерину Ковальскую и маму участницы Наталью Горяеву:

«Это ваша общая заслуга — в первую очередь мамы, которая воспитала такую замечательную дочь, преподавателя, и конечно, самой Камиллы. Одержать победу в таком масштабном проекте непросто. Для этого нужны определённые навыки, умения и стремления, и вы их, безусловно, продемонстрировали. Желаю вам дальнейших побед и свершений. Спасибо за то, что прославляете наш город на всероссийских и международных площадках».

Камилла рассказала о том, как пришла к победе, какие ещё проекты реализовала, и поделилась своими планами на будущее.

Дмитрий Карасев ознакомился с достижениями участницы «Спектра», ввёл гостью в курс событий экологической направленности в городе, а также посоветовал девушке развивать знания по данной теме. Чтобы через несколько лет, при желании и дальше работать во благо Норильска, стать частью команды управления экологии администрации города.

Обладательница специального приза в номинации «Юный экожурналист» Ульяна Углова занимается в Доме детского творчества. За своё мастерство она получила путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок», где сейчас отдыхает. По возвращении Ульяну также ждёт встреча с главой города.