Норильские школьники на zoom-конференции обучаются правилам дорожного движения

В рамках пятого этапа «Декады дорожной безопасности детей» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Аршалуйсян провела онлайн-беседу с учениками одной из талнахских школ, в ней приняли участие более 100 школьников.

В начале урока капитан полиции рассказала ребятам о дорожно-транспортных происшествиях, в которых в текущем году пострадали несовершеннолетние, и их последствиях. В своём выступлении инспектор отметила, что нередко дети становятся участниками ДТП из-за собственной неосторожности — выбегают на дорогу перед автомобилями, играют на проезжей части или переходят её в неположенном месте.

В подкрепление к сказанному Елена Аршалуйсян показала ребятам видеоролик с дорожными ловушками и предложила обсудить, как их избежать. Также она подчеркнула, что наушники и гаджеты отвлекают внимание человека от дорожной обстановки.

В прямом эфире сотрудник полиции проверила наличие на вещах школьников световозвращающих элементов. Тем, у кого такие элементы отсутствовали, она рекомендовала приобрести их, чтобы быть заметными на дорогах в условиях полярной ночи.

В заключение беседы в преддверии каникул и открытия новогодних городков инспектор напомнила школьникам и о правилах безопасного поведения зимой, в том числе при катании со снежных горок.