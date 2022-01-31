Норильские тёплые остановки попали в каталог «Арктической библиотеки»

На сайте пользователям доступны базы архитектурно-планировочных решений и инновационных технологий строительства и благоустройства, созданные для внедрения на арктических территориях. Реализованные проекты размещены на специальной карте.

В разделе «Ресурсы» для посетителей будут собраны документы, регламенты, монографии, стратегии развития, статьи о строительстве, развитии и благоустройстве арктических городов.

Во вкладке «Ключевые игроки» отображаются компании и разработчики, которые ведут деятельность в сфере строительства и благоустройства на Севере. Это позволит упростить для администраций населённых пунктов поиск подрядчиков. Библиотека доступна для всех желающих — как для изучения, так и для пополнения.