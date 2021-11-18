Норильские управленцы защитили проекты городской трансформации в СКОЛКОВО

Команда из пяти человек – специалистов администрации города, «Норникеля» и Агентства развития Норильска – завершила обучение в московской школе управления СКОЛКОВО по программе Master of Public Administration.

Уникальная программа подготовки управленческих кадров разработана СКОЛКОВО в партнёрстве с институтом «Стрелка», Высшей школой экономики и Российской экономической школой по инициативе ВЭБ.РФ. Её участниками стали представители более ста российских городов. Они, в частности, развивали профессиональные управленческие компетенции, работали над проектами городских изменений, учились искать и внедрять перспективные решения по формированию и запуску инфраструктурных проектов. Норильская команда блестяще защитилась и дала исчерпывающие ответы на все вопросы экспертов.

Сегодняшний Норильск – это промышленный моногород с узким спектром специальностей и «островным» мышлением. Запрос от горожан на более широкий круг профессий, качественные и разнообразные сервисы, комфортную городскую среду актуален как никогда. Обучение в СКОЛКОВО помогло городским управленцам конкретизировать и понять механизмы решения первоочередных задач, отмечают в АРН.

«Ключевая ставка Норильска – трансформация в лидера устойчивого развития Арктики. Эта ставка включает три направления: креативные индустрии, туризм и высокотехнологичное предпринимательство. Проекты в этих сферах мы разрабатывали в том числе во время обучения в СКОЛКОВО. Важно, что это не просто идеи на бумаге, а уже реализуемые инициативы. В их числе: создание Арктического музея современного искусства AMMA, общественного пространства «Башня», школы будущего по проекту гимназии им. Е. М. Примакова, пешеходной улицы, крытого зимнего сада, технопарка и комплекса по устойчивому обращению с ТКО, реформа системы общественного транспорта, развитие Заполярного государственного университета, восстановление инфраструктуры аэродромов, туристические проекты «Затундра» и «Красные Камни», – прокомментировал Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска и один из участников обучения в СКОЛКОВО.

Он отметил, что прохождение командой городских управленцев программы Master of Public Administration даст импульс для ускоренного развития Норильска.