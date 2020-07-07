Норильских дошколят приглашают к участию в конкурсе детского рисунка «Безопасность на воде»

Конкурс проводится в рамках проекта «Сёрфинг в городе» при поддержке специалистов лыжной базы «Оль-Гуль».

- Рисовать можно вместе с семьёй, но в рисунке должна быть видна детская рука. Работы, созданные только взрослыми, будут отбраковываться. Также комиссия будет оценивать композицию и цветовое решение, креативный подход, творческий замысел, - говорят организаторы конкурса.

Рисунки могут выполняться в любой технике. Приём заявок уже открыт: фотографии работ можно отправлять на электронную почту oly-guly@bk.ru. Продлится приём работ до 16 июля. С 17 по 22 июля за полученные работы можно будет проголосовать в соцсетях. По результатам оргкомитет выявит трёх победителей, набравших наибольшее число голосов.

- «Вконтакте» (https://vk.com/crossfitnorilsk)

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23 июля комиссия объявит имена победителей. Конкурсная комиссия выберет троих, а председатель комиссии определит Гран-при. Отметят и победителей, выбранных голосованием в соцсетях. Для них приготовлены призы от федерации «Кроссфит», награды найдут своих владельцев после отмены ограничительных мер. Также оргкомитет готов передать подарки в детские сады, которые посещают потенциальные победители. Помимо того, все участники получат электронные дипломы.

Задать интересующие вопросы можно председателю оргкомитета конкурса Юлии Поздневой по телефону 8-903-929-57-29.