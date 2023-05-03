Норильских социальных предпринимателей зовут в акселератор

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) запускает бесплатную программу «МСП: Акселератор социальных проектов». У социальных предпринимателей есть возможность прокачать свой бизнес за пару месяцев индивидуальной работы с экспертами и ведущими специалистами отрасли.

Теоретические знания, практические инструменты и индивидуальное курирование опытных бизнес-наставников помогут социальным предпринимателям научиться быстро привлекать клиентов, совершенствовать продукт/услугу, открывать новые направления, оцифровывать бизнес-процессы и увеличить выручку.

В акселераторе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, развивающие свои проекты в следующих направлениях:

- социальное обслуживание;

- образование;

- культурно-просветительская деятельность;

- IT в социальной сфере;

- экоуслуги;

- здравоохранение и реабилитация.

Участие бесплатное, обучение будет проходить онлайн. Набор заявок на программу продлится до 21 мая на сайте https://clck.ru/34Feaq.