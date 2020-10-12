Норильский фестиваль «Северная ягода» отметился на всероссийском уровне

В фестивале приняли участие региональные, городские и районные администрации страны, а также свободные команды, сформированные из одной или разных организаций регионов России. Всего было представлено 919 проектов, из них в командном «Диво России — Золотой бренд» — 101. В отличие от обычного видеоконкурса «Диво России» в «Золотом бренде» нужно было не только показать качественное видео, но и эффективно презентовать совокупный туристский бренд региона, города, района или какого-либо отдельного туробъекта, турмаршрута или события.

В оценке проектов участвовали одни из лучших бренд-консультантов страны: Вероника Далецкая (главный редактор клуба «Моя планета»), Сергей Леликов (основатель и руководитель международной школы брендинга BRAND EFFECT), Юрий Щегольков (руководитель туристского портала «Вести Туризм» и фонда малых исторических городов России), Сергей Мацук (специалист по маркетингу и брендингу территорий, руководитель Центра управления проектами в области создания региональных кластеров), Андрей Сулейков (бренд-консультант, «охотник за легендами», директор по развитию цифрового туризма «Росатома»), Сергей Кривцов (создатель событийных брендов «Открой Приволжье», «Диво России», «Диво Евразии» и других), Евгений Василевский (обладатель многих международных премий в сфере видеобрендинга). По завершении фестиваля-конкурса был проведён семинар с участием всех экспертов командного конкурса.

— «Диво России» — площадка, на которой встречаются эксперты в области брендирования территории, продвижения, создания её привлекательности. Сегодня каждое крупное, а тем более ежегодное событие, имеет свой бренд. Есть он и у городов. Постепенно и Норильск встаёт на этот путь: у нас есть узнаваемые события, например «Большой Аргиш», гастрофестиваль, фестиваль «Северная ягода». Мы понимаем, как важно, когда у города есть своё лицо. Мы говорим: «Великий Устюг» — и сразу думаем про Деда Мороза; Москва — Кремль, Камчатка — сопки. Важно, чтобы и Норильск узнавали по каким-то позитивным символам, — считает главный режиссёр ГЦК Вадим Красносельский, который вместе с коллегой Еленой Дружининой представил различные туристические возможности заполярного города, и в первую очередь — экологический фестиваль, призванный показать наш город с выгодной стороны. И «Северная ягода» подошла как нельзя лучше. Фестиваль проходил в городе уже четыре раза, в последний раз — онлайн. В следующем году, кстати, организаторы обещают «бомбу»: благодаря гранту «Северный лэнд-арт» от «Мира новых возможностей» появилась возможность привезти специалистов по ландшафтному дизайну из Новосибирска, Москвы, Питера и Екатеринбурга, которые создадут арт-объекты из экоматериалов Севера на лыжной базе Оганера, где обычно проходит «Северная ягода». И это только одна из множества запланированных активностей, говорят организаторы.

— Люди должны понимать — Норильск меняется, он привлекателен для жизни и туризма, сегодня это город больших перспектив, в котором рождаются интересные проекты, напрямую связанные с его природой, климатом, уникальным духом Севера. Жюри положительно отметили высокий уровень нового графического оформления «Северной ягоды», разработанный дизайнером ГЦК Дарьей Баклановой. Даже сказали, что «эту сувенирку увезут с собой». А наш ролик в своей номинации занял второе место. Нам особенно приятно, что мы добились высокого признания, несмотря на дебютное выступление, — говорит Елена Дружинина.

Она отмечает, что конкурс позволил понять направление развития продвижения местного турпродукта, узнать секреты мастерства брендинга от специалистов в ходе мастер-классов.

— Сейчас мы готовимся к юбилею города и будем реализовывать те идеи, которые почерпнули на конкурсе. А в следующем году обязательно покажем себя на «Диве России», постараемся вновь выйти в финал, но на этот раз уже победить, — говорят участники конкурса.

Интересно, что дни проведения фестиваля «Диво России — Золотой бренд» совпали с празднованием 1010-летия города Ярославля. Команде из Норильска удалось побывать в центре празднования — на фестивале «Пир на Волге», набраться опыта и почерпнуть интересные идеи для воплощения уже в Норильске.