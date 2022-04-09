Норильский код

Норильск – это вызов!

Открытый международный конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации нашего города стартовал в июле 2021 года. Тогда свои заявки подали 12 индивидуальных претендентов и 15 объединений из 13 стран мира. В результате победителем стал консорциум под лидерством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», объединивший шесть компаний из России, Австрии и Франции.

- Высшая школа экономики - это один из ведущих университетов страны, который высоко котируется и в глобальной повестке, объясняет Наталья Рязанцева - руководитель проекта, директор по взаимодействию с регионами Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики». - Что нас отличает от многих университетов, помимо передовых научного, технологического и образовательного направлений, так это хорошо развитая экспертно-аналитическая функция. Поэтому «Вышка» - один из лидеров экспертной поддержки Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и других ведомств. У нас работают ведущие эксперты страны по самому широкому кругу вопросов: социальной политике, образованию, здравоохранению, инновационной политике, развитию городской среды, строительных технологий и многого другого. Но отмечу, что принципиальная позиция ВШЭ – это прикладная концентрация, то есть мы перекладываем свой экспертный потенциал, знание лучших российских и зарубежных практик на очень конкретные задачи. «Вышка» реализовала более 230 проектов в регионах России. Но с таким комплексным проектом, который сейчас реализовывается в Норильске, мы столкнулись впервые. Хочу отметить, что это большой вызов для всех участников реновации! В сознании всей нашей команды – это не только строительство новых жилых домов и общественных пространств, для нас реновация – это трансформация всего города: его жизни, привычного уклада, внедрение новых социальных и здоровьесберегающих технологий, создание новых точек экономического роста, нового качества среды, транспорта и многое другое. Поэтому в основу нашего проекта мы поставили развитие экономики человеческого капитала и были сконцентрированы на создании качества жизни норильчан.

Высшая школа экономики, понимая, что запускается очень амбициозный проект, который не только решит проблемы его жителей, а ещё даст возможность отработки новых практик, решений и технологий, которые в дальнейшем могут быть транслированы на иные арктические территории Российской Федерации и мира, просто не могла не участвовать в этом международном конкурсе. По нашей инициативе был создан консорциум, включивший, кроме университета, следующих партнеров: ООО «Архитектурное бюро Тимура Башкаева» (Москва); Petitdidierprioux Architectes (Франция); ООО «Ситимейкерс» (Москва); АО «НИЦ «Строительство» (Москва); Bartenbach GmbH (Австрия); ИП Леонов А. А. (Москва).

Инициаторы конкурса на лучшую концепцию реновации – администрация города, «Норникель» и Агентство развития Норильска – составили для участников по истине непростое техническое задание. Только консорциум-победитель задействовал для работы над ним 96 человек. Внутри ВШЭ – 11 институтов и центров компетенций – институт экологии, институт экономики транспорта и транспортной политики, институт образования, факультет городского и регионального развития, институт статистических исследований и экономики знаний, факультет коммуникаций, медиа и дизайна и другие. Разработчикам пришлось изучить не только существующую программу социально-экономического развития Норильска до 2035 года, а также множество документов территориального планирования, климатические и геоклиматические особенности, исторические документы, работы геологоразведки, все вехи развития города, этапы строительства, опросы жителей, транспортную инфраструктуру, инженерные сети. Они по–новому взглянули на Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского, просчитали перспективы экономического роста с акцентом на развитие туризма, креативных индустрий и формирование технологических бизнесов.

Живая лаборатория

- Когда увидел Норильск, страшно не было, было захватывающе, - признается главный архитектор проекта-победителя Тимур Башкаев. - Знаете, когда дух перехватывает от масштаба задач.

Сегодня руководитель ООО «АБТБ» - один из самых признанных в России специалистов в своем деле, дважды назван лучшим архитектором Москвы. Чего только стоит работа над проектом «Зарядье» и реновация столицы. На северах Башкаев бывал многократно, однако переформатировать целый арктический город ему ещё не приходилось.

- Норильск меня поразил своими масштабами и суровостью, поясняет Тимур Башакаев. - Он точно не имеет аналогов по своей специфике, размерам, производству и социальному статусу. Этот проект привлек не только с архитектурной точки зрения, но и в плане создания нового современного сложного организма. Для этого мы применили все свои знания. Консорциум под руководством «Высшей школы экономики» проработал предложения для всех районов Большого Норильска, но в их концепции реновации выделяются несколько особо ярких проектов. Один из них – супердом, меняющий облик всего Молодежного проезда - от озера Долгого до улицы Красноярской. Сегодня там находится целый ряд старых отдельно стоящих девятиэтажных общежитий, которые должен заменить большой единый жилой комплекс.

- Этажность выберет заказчик, на усмотрение города будет определен и метраж квартир, –делится задумкой Тимур Башкаев. – Но это точно не будут гостиничные номера, как раньше. Мы за полноценные однокомнатные квартиры, возможно, даже так называемые еврооднушки. Пользуясь тем, что на этой улице собираются снести пять домов, мы предложили, не просто точечную застройку, а комплексное решение, когда три корпуса соединены единым пространством – тёплой галереей, тянущейся по всему Молодежному проезду. Она не только объединяет все подъезды, там же находятся и общественные пространства, где можно просто погулять, зайти в кафе, магазинчик или в сервисные службы. Мы считаем, что это долгожданное решение, когда с холодной негостеприимной улицы ты попадаешь теплую протяженную галерею, войдя в одном месте, можешь комфортно пройти по всей улице. Транспортной системе мы также уделяем большое внимание, но сразу хочу отметить, что для нас приоритетом являются люди. Это в целом современный тренд: когда необходимо выбрать между машиной и человеком, выбор всегда делается в пользу человека. В супердоме нет сквозных проездов, но они и не нужны, потому что рядом находится дублирующая улица, которая обеспечит движение и удобный подъезд ко всем парадным. Зато люди будут спокойно проходить не только вдоль всей этой теплой галереи, но и смогут войти в любом месте и пройти насквозь к озеру Школьному или образовательным учреждениям. Первый этаж везде проницаемый, так как он общественный. Огромное внимание мы уделяем и живым растениям, ведь именно они привносят во все города мира теплоту, гуманность и природную составляющую. В Норильске это, безусловно, проблема, так как зелень появляется только на короткий летний период, и это сильно обедняет жилую среду. Поэтому у нас предложена целая программа сетевого озеленения. Кроме цветущей галереи, мы хотим, чтобы небольшие зимние сады были и между корпусами, куда можно просто выйти из дома на прогулку. Ведь даже психологи настаивают, что обязательно должно быть так называемое третье место, кроме работы и дома, куда можно выйти и какое-то время побыть наедине с собой или с семьей и друзьями. Именно это создает комфортную среду города.

Большую ставку в обновлении целого города консорциум-победитель делает и на современные строительные технологии.

- В основу нашего проекта мы заложили целый каркас разного рода стратегий, проектов развития и архитектурно-планировочных решений, - объясняет Наталья Рязанцева. - Для себя мы выделили проект «Норильск – живая лаборатория» критических материалов для Арктики. Ведь понятно, что эта реновация заложит основу развития города на многие десятки лет, поэтому она должна основываться на новых технологических подходах, связанных с цифровыми технологиями, новыми строительными материалами, термостабилизацией грунтов, модульным деревянным многоэтажным домостроением, с зелёными технологиями и энергоэффективными инструментами.

- Этот дом мы рассматриваем как суперсовременный комплекс, поэтому хотим применить самые современные инновационные решения, - продолжает Тимур Башкаев. - В первую очередь они касаются энергоэффективности, ведь в условиях Крайнего Севера это проблема номер один не только для людей и города, но и для его экономики. Наш комплекс имеет двойной фасад. Сегодня его редко применяют в строительстве жилья, а мы, напротив, предлагаем широко применить эту технологию в супердоме. Внутренняя стена будет комбинированной, состоящей из стекла, витражей и классической стены с высокими теплоизоляционными качествами. Второй фасад полностью сделан из герметичного стекла и формирует некую тепловую буферную зону, которая играет огромную роль в сохранении температуры. Но это ещё не всё. Здесь мы применяем новое инновационное решение – вторичную рекуперацию воздуха. В последнее время в нашей стране были приложены огромные усилия для повышения энергоэффективности жилых домов с помощью утолщения стен и закладки утеплителя в них, чтобы уменьшить теплоотдачу. Это очень хорошее решение, оно сэкономило большое количество тепла - по разным данным от 20 до 30%, но это далеко не единственный способ. Кроме теплопотерь через стены и стекла, огромное количество нагретого воздуха уходит через вентиляцию. Все наши жилые дома имеют обычную систему, которая никак не контролируется, и тепло просто уходит из кухонь и туалетных комнат в атмосферу. Потом снова идет забор холодного воздуха и его нагрев, на этом теряется гигантское количество энергии. На многих промышленных объектах и в общественных зданиях применяют технологию рекуперации, когда налаженная система забирает нагретый воздух и не выбрасывает его сразу на улицу, а его тепло используется для нагрева входящего приточного воздуха. Для жилых домов это пока дорогое удовольствие, но мы предлагаем систему промежуточной вторичной рекуперации, когда нагретый воздух из квартир не выбрасывается на улицу, а попадает в буферную зону двойного фасада, где отдает своё тепло, нагревая свежий поступивший воздух. Это очень большая экономия и новый шаг в энергоэффективной политике нашей страны. Считается, что именно для жилых домов система полной рекуперации – весомый дорогостоящий фактор, именно поэтому мы предлагаем не полную версию, а вторичную, когда из всех квартир небольшими потоками мы направляем тепло в межфасадные пространства. Да, она стоит дороже, чем естественная вентиляция, но она однозначно себя полностью окупит за несколько лет. Также в суперкомплексе мы хотим применить CLT-панели – это современная технология деревянного домостроения. Она отличается от других тем, что используется не живое дерево, не строганный брус, у которого есть недостаток в том, что он имеет неоднородную структуру в разных сечениях, поэтому подвержен изгибу, кручению и другим деформациям в разных плоскостях, то есть он слишком капризен для современного домостроения. А CLT-технологии – это искусственный материал, когда из щепы клеятся панели в разных направлениях, таким образом достигается изоморфность дерева в различных плоскостях. Получается деревянный, но очень прочный материал, на который можно уверенно рассчитывать, его не будет вести при нагрузках с разных сторон. Эти панели используют, как строительный материал, из них можно собирать целые каркасы, перекрытия и другие элементы. Сегодня они очень популярны по всему миру. Эта технология быстро развивается, поэтому мы предлагаем Норильску не просто её применять, но и развить как отдельную область индустрии. Традиционные громоздкие строительные технологии в вашем городе тяжело развивать, непросто доставлять материалы, нет своей базы, а дерево можно везти из Красноярского края.

И снова купол

Одним из своих главных проектов в консорциуме Высшей школы экономики называют Оганер.

- Для нас принципиально важно стартовать именно с развития этого жилого образования как центра притяжения нового качества среды для горожан, основанной на интеграции жилых комплексов и общественных центров, - делится своим видением Наталья Рязанцева. - Почему нас так привлек именно Оганер? Мы понимаем, что сейчас Норильск сталкивается с глобальным потеплением и, как следствие, с деградацией вечно мерзлых грунтов. А в Оганере очень хорошие геологические условия - близкий выход скалы, так что можно смело заняться качественной долговечной застройкой. Да, для Оганера мы предлагаем купол. Но отмечу, что наша команда – это профессионалы с большой буквы, которые отдавали себе отчет при выборке наших предложений и понимали, что они должны быть реализуемыми. Ведь главная задача – это не построить купол, важно создать новое качественное общественное пространство, притягательное для людей. Его начинка – это множество разных сущностей: там и акселераторы, и бизнес-инкубатор, музейные активности и многое другое.

- Если мы создаем такое большое жилое образование, то ни в коем случае нельзя превращать его в спальный район. Их концепция уже давно устарела и не соответствует новому принципу развития городов, - поддерживает коллегу Тимур Башкаев. - Кроме комфортного жилья, в Оганере обязательно нужно создавать современный городской общественный центр, между собой мы называем его «Новый Оганер». Всё это вполне реально в исполнении - и достраивание существующих кварталов, и возведение двух новых районов: «Северный» — ближе к больнице и «Сибирский» — со стороны старого квартала. Они будут немного отличаться друг от друга по образу: первый - более диагональный, второй - более живописный. И только центр «Новый Оганер» выглядит несколько футуристично, но мы сделали это осознано. Да, нам прекрасно знаком скепсис норильчан, которым каких только куполов не представляли и не обещали, начиная с фильма «Любить человека» 1972 года. Но, проведя глубокий анализ, чего хотят норильчане, мы выяснили, что в Норильске есть много составляющих современного города: и производство, и общественные центры, и сфера услуг, но нет главного - той городской среды, в которой приятно этими функциями пользоваться. Так как у вас продолжительное время некомфортно перемещаться по улице из-за суровых климатических условий, все существующие услуги не воспринимаются целостно и комплексно. Мы решили создать аналог обычного города, где можно выйти из дома и, не боясь холода, ветра и снега, посетить нужные места. Поэтому центральную часть мы накрываем куполом, под которым формируется приятная температура, но не тропическая жара, а чуть выше нуля — 5-10 градусов. И этого уже достаточно, чтобы зимой чувствовать себя комфортно. Да, купол выглядит фантастично, но сегодня это реальная технология. Мы изучили много советских практик и понимаем, что тогда строители не обладали теми технологиями, которые существуют сейчас - ни конструктивными, ни инженерными. Во-первых, мы можем сделать большепролетные двухконтурные оболочки в 150-180 метров. Это шарнирно-стержневая конструкция, очень легкая, надежная, при этом жёсткая, выдерживающая ветровые, снеговые и температурные нагрузки. Она уже испытана многократно и в России, и в мире, на неё уходит немного металла. Во-вторых, купол мы покрываем не тяжелым стеклом, которое нагружает оболочку и наращивает конструкции, мы используем современные ETFE-мембраны - это уже проверенная технология. Суперматериал хорошо пропускает свет, он прочен, пожаробезопасен, не токсичный, но главное, с отличными тепловыми свойствами. Мы установим трёхслойные мембраны с двумя воздушными прослойками между ними, которые великолепно выполнят функцию теплоизоляции. Такое производство можно наладить в нашей стране, мы уже связывались с производителями этих конструкций, поэтому и уверены, что возведение купола вполне реально. Когда всё осуществится, вы получите город будущего, город-мечту. В этом центре будут располагаться школа, магазины, услуги - всё, что необходимо жителям района.

Ещё одной особенностью Оганера станет так называемая река - крытая галерея, которая объединит все жилые кварталы, новый центр и даже больничный комплекс. На первом этапе мы сделали её неотапливаемой, так как просчитывали все затраты. Она холодная, но крытая, поэтому защищена от ветра, снега и дождя. Мы продумали и систему подогрева без использования газа или электричества. Это полярные ветряки, которые устанавливаются на улице, получаемая от них энергия напрямую будет подогревать купол. Здесь всё просто: сколько выработает электричества, столько и будет подогревать, чем сильнее ветер, тем выше температура. Это энергоэффективный способ - подогрев идет только на нижний уровень, а после теплый воздух просто поднимается вверх. Мы изучали и солнечные батареи, но в Норильске они малоэффективны. У вас солнце низкое, плюс часто бывают зимние и летние дымки - батареи работать смогут, но их КПД в разы ниже, чем у ветряков.

В снегоочистке конструкции тоже не будет ничего сверхъестественного. Мы специально сделали купол достаточно пологим, не крутым и не полусферой, поскольку такая форма из-за аэродинамики максимально обдуваема, и снег на ней не задерживается. Мы проверяли это с помощью компьютерного моделирования, это же подтверждает и опыт эксплуатации в других странах. И, если честно, мы абсолютно не боимся снега. У вас обильный снегопад приходится на темное время, когда нет обильного таяния и не нужно опасаться тяжелого снежного наста, который может давить на купол. Также у нас предусмотрена и так называемая кольцевая вращающаяся ферма, на которой установлены пневматические пушки, они в случае необходимости будут сдувать снег. Но, повторюсь, базовая аэродинамика купола такова, что скопления снежных масс просто не будет.

Актировкам – бой!

- Я придерживаюсь мнения, что образование – это главный драйвер в развитии современных городов не только в России, но и во всем мире, - уверен Тимур Башкаев. – С моей точки зрения, в будущем и производство, и сельское хозяйство перестанут быть основой экономики, их заменит создание новых креативных технологий и процессов. Поэтому мы считаем, что в Норильске уже нужно к этому готовиться и строить не просто студенческий кампус, а целую инфраструктуру, которая объединит образование разных уровней. По нашему проекту мы соединяем новую школу, которую планируют построить на улице 50 лет Октября, уже существующий техникум промышленных технологий, Заполярный университет и центр переподготовки – Корпоративный университет «Норникеля». Очень важно, что во всех учреждениях не будет дублирующих функций, это большая экономия. Мы создаём общие спортивный центр, научно-технические лаборатории, аудитории, технопарк, конгресс-холл, выставочные залы, столовые. Передвигаться по ним можно, также не выходя на улицу. От новой школы мы перебрасываем тёплый пешеходный мост к физкультурно-оздоровительному комплексу «Айка» и кампусу. Поскольку ФОК – это домашняя арена мини-футбольного клуба «Норильский никель», и там проводятся регулярные матчи и занятия спортивных школ, то рядом с «Айкой» мы строим свой спортивный центр, но уже с бассейном и другими расширенными опциями, которые будут работать и на школу, и на колледж, и на университет. Также по переходам можно будет пройти в технические лаборатории, технопарк и в студенческое общежитие, где оборудуют крытый стеклянный двор с видом на озеро Долгое. Выше находится техникум промтехнологий, а рядом расположится новый конгресс-холл с концертным и выставочными залами. Всё это большое пространство будет использоваться не только учениками и студентами, но и жителями города. Так что получается весомая экономия для Норильска: вложившись один раз в инфраструктуру образовательного кластера, можно сэкономить на возведении таких же, но разрозненных учреждений. Всё, больше никаких актировок, прогуливать будет нельзя, образование – это главное! Такие вынужденные прогулы приводят к тому, что дети становятся не конкурентными в других городах страны. Так что в школу ходим в рубашечках и учимся, учимся, учимся.

- Мы предложили создание арктического технопарка, который ориентирован сугубо на генерацию технологических стартапов и компаний, имеющих прямое отношение к реновации Норильска, - подхватывает Наталья Рязанцева. - Проект образовательного кластера вокруг Заполярного государственного университета не просто интегрирует разные уровни образования, но и предполагает создание целого научно-технологического центра по отработке новых технологий для нужд Арктики и развитию сетевого университета, который проводит совместные программы с ведущими вузами страны в интересах реализации практических проектов на арктических территориях. У вас есть большая проблема с оттоком населения, поэтому наша основная цель - не только создать качественную среду для жизни, но и привлечь креативный класс в Норильск даже на проектной основе, и пусть временно, но такое расширение креативного класса должно дать новый запрос на качество жизни.

Жить здесь и сейчас

Консорциум «Высшей школы экономики» внес свои предложения и в обновление улицы Мира, которую планируют превратить в променад.

- В конце улицы, со стороны Ленинградской, есть большой пустырь со старым ростверком, там мы предлагаем разместить Центр поколений, - делится Тимур Башкаев. - Для нас этот объект очень важен, потому что норильчанам не хватает мест общения для разных поколений, точек самореализации и личного развития, площадок для коммуникации с детьми. Центр планируется трёхэтажным, и в нём можно развивать новые форматы, которые не встречаются в других городах. Он для людей любого возраста, разных социальных групп и интересов, здесь подразумеваются и групповые, и индивидуальные занятия. Например, библиотека на третьем этаже для уединения, когда тебе нужно просто поработать над своими проектами или исследованиями, найти какие-то материалы, почитать книги. Второй этаж - для групповых занятий, работы с педагогами и инструкторами, саморазвития и самовыражения. Первый этаж – это большое общее пространство, с амфитеатром, городским кафе, зимним садом и кинозалом, предназначенным не только для показа фильмов, но и для лекций, и небольших театральных постановок. Такие форматы уже начинают развиваться по всему миру и пользуются большой популярностью населения. На Центр поколений мы возлагаем большие надежды, потому что это будет подарок всем жителям. Мы очень хотим, чтобы он был построен и стал символом Норильска.

Кроме того, на примере улицы Мира мы хотим показать, что есть быстрореализуемые и при этом качественные проекты. Мы придумали небольшие модульные павильоны – недорогие, легкие, красивые, современные и… временные. Их можно разместить по всей улице и оснастить своими функциями, чтобы они сразу притянули туда людей, и там началась жизнь. Это будет первой победой, норильчане увидят, что мы не сказочники, а реалисты, которые хотят, чтобы от наших проектов отдача была максимально быстрой. Временные павильоны прослужат определенное количество времени, и если жители города от них устанут, то их легко демонтировать, а на их месте установить другие конструкции. Я верю в такие гибкие системы, к тому же они не будут конфликтовать с коллектором, протянутым по всей улице. Павильоны будут находиться между вытяжками, которые мы замаскируем под необычные малые архитектурные формы.

Ещё одно быстрое воплощение большой реновации Норильска команда Высшей школы экономики видит в точечных общественных местах и в закольцовке самых известных мест города.

- Северный бульвар – это променад, объединяющий существующие улицы с помощью дизайна, света, цвета, арт-объектов и локальных тёплых мест в единое узнаваемое пространство, - расшифровывает Тимур Башкаев. - По нему можно гулять и по пути заглядывать в уголки отдыха, общения, покупок и общепита – это очень капиталоёмкие вложения. А создание полярных гостиных – тот самый важный элемент формирования качественной среды, потому что реновация затрагивает не все районы города. Мы хотим, чтобы обновление Норильска принесло изменения в максимальное количество мест. Поэтому в тех дворах, где не предусмотрена реновация домов, мы предлагаем возвести такие гостиные - общественные пространства, куда люди могут прийти в любое время и заняться своими делами. Это то самое третье место, помимо работы и дома, где можно просто пообщаться, почитать, выпить чаю да хоть повязать. Здесь же дети будут играть. Горожане могут сами выбрать направленность полярной гостиной: спортивная, музыкальная, игровая, познавательная или тихая, для уединения и спокойствия. Конструкции таких зданий лёгкие, сборные, модульные, но более капитальные, нежели павильоны на улице Мира. Всё это значительно улучшит качество жизни города. Я вас уверяю: уже первые, даже небольшие, реализованные проекты покажут, что реновация города – это реальность, а не фантазии.

Как подчеркнули оба наших собеседника, аналогов такой масштабной реновации целого города в северных широтах сегодня нет. Норильск действительно может стать стартовой площадкой, где будут отрабатываться новые подходы, технологии, материалы и регуляторика. А уже наши специалисты в будущем смогут транслировать свои наработки, опыт в инженерии и развитии городской среды на десятки городов страны. Что касается запросов норильчан, то команда-победитель считает их совершенно ожидаемыми. Люди просто хотят качественно жить здесь и сейчас, и это указывает на то, что они не безразличны к тому месту, где проживают.

- Мы хотели сделать проект тёплым, как сами норильчане, - подытожила Наталья Рязанцева.

- Ждём команду от города. Мы готовы. А когда всё получится, я назову это делом своей жизни, - признался Тимур Башкаев.