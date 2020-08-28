Первый раз в первый класс

На 60 бюджетных мест претендовали 100 абитуриентов. Приёмная комиссия учитывала результаты вступительных испытаний и средний балл аттестата. Начать обучение 1 сентября в очном формате у всех студентов НКИ не получится. В связи с обязательной двухнедельной самоизоляцией для всех прилетающих из отпуска вводится смешанный формат обучения на этот период. С 1 по 14 сентября все групповые занятия будут проходить дистанционно. Индивидуальные занятия с преподавателем в очном формате будут возможны только после окончания срока самоизоляции всех участников учебного процесса.